Vóc dáng vợ JustaTee sau 18 ngày sinh con thứ 3

Chưa đầy một tháng sau khi sinh con, Trâm Anh, bà xã JustaTee, khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ.

Hình ảnh thon gọn của Trâm Anh 18 ngày sau sinh con. Ảnh cắt từ clip.

Trên story trang cá nhân ngày 31/3, Trâm Anh chia sẻ hình ảnh trong bộ đồ thể thao ôm sát cùng chú thích: "Bỉm sữa 18 day" (tạm dịch: Bỉm sữa 18 ngày).

Trong hình, bà xã JustaTee gây ngạc nhiên khi nhanh chóng về dáng với phần bụng thon gọn, săc chắc. Việc cô chia sẻ dấu mốc cũng phần nào khẳng định thông tin đã hạ sinh con thứ 3 vào ngày 14/3.

Trước đó, ít ngày sau khi sinh con, Trâm Anh cũng mới lộ "hint" trên mạng xã hội khi đăng tải sản phẩm từ một thương hiệu gửi tặng kèm chú thích: "Quà cho mẹ bỉm sau sinh".

Ở tuổi 30, Trâm Anh là mẹ 3 con. Ảnh: @trammanhhh305/Instagram.

Đến ngày 23/3, JustaTee công khai xác nhận bà xã thành công sinh con bằng bức ảnh chụp cả gia đình trong bệnh viện chào đón thành viên mới.

Động thái này cũng được cho đáp trả những tin đồn tình ái xoay quanh anh trong những ngày cuối thai kỳ của vợ.

Vợ chồng Trâm Anh - JustaTee công bố tin vui về em bé thứ 3 vào đúng dịp năm mới 2026. Trong bức ảnh chụp cả gia đình, "hot girl bế giảng" khoe chiếc bụng bầu lộ rõ.

Trong thời gian mang thai, Trâm Anh đều đặn đến phòng tập, duy trì vận động khỏe khoắn.

Cô thường check-in tại phòng tập pilates hay sân pickleball cùng bạn bè. Trong những bức ảnh cập nhật trên mạng xã hội, cô được nhận xét không tăng quá nhiều cân hay bị "phá nét", chủ yếu chỉ tăng kích cỡ phần bụng.

Lần mang thai thứ 3 của Trâm Anh cũng trùng hợp với cô bạn thân Sokvy (tên thật: Tường Vy, KOL mảng làm đẹp). Cả hai cùng nhóm bạn thân đã tổ chức tiệc công bố giới tính, trong đó Trâm Anh mang thai bé trai còn Sokvy có con gái đầu lòng.

Trâm Anh duy trì hình thể cân đối sau khi sinh 2 con. Ảnh: @trammanhhh305/Instagram.

Trâm Anh (tên đầy đủ: Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1995) là một trong những hot girl Hà thành nhận được nhiều sự yêu mến. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng gắn với biệt danh "hot girl bế giảng" khi loạt ảnh cô trong lễ bế giảng năm 2013 lan truyền trên mạng xã hội.

Năm 2018, sau 5 năm hẹn hò, Trâm Anh về chung một nhà với JustaTee. Cùng năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Cici, và có thêm con trai Mino 3 năm sau đó.