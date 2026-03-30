Nữ chính 'xịt keo' vì chưa được cầu hôn đã có người hát chúc mừng

Khi đang dùng bữa trên du thuyền với bạn trai, Amanda Bratton (Mỹ) bất ngờ được nhân viên hát chúc mừng đính hôn dù mọi chuyện chưa kịp diễn ra.

Mặt 'xịt keo' vì chưa được cầu hôn đã có người chúc mừng Năm 2017, trước khi bạn trai của Amanda Bratton (Mỹ) kịp ngỏ lời cầu hôn trên du thuyền, nhân viên phục vụ đã tiến tới chúc mừng, làm lộ tẩy mọi chuyện.

Giữa tháng 2, Amanda Bratton (46 tuổi, Mỹ) gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của mình bị “phá hỏng” vào năm 2017, khi đang trên du thuyền Carnival Breeze.



“Hồi tưởng lúc @carnival vô tình chúc mừng màn đính hôn của chúng tôi trước cả khi nó diễn ra", cô chú thích video hiện lan truyền trên mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt xem, theo New York Post.

Trong video hài hước, Bratton đang ngồi ăn tối cùng gia đình và bạn bè thì một nhân viên phục vụ mang ra món tráng miệng có cắm nến và nói: “Chúng ta sẽ hát ‘Chúc mừng đính hôn’ nhé”. Bratton tỏ ra bối rối, trong khi những đứa trẻ ngồi cùng bàn thì thầm: “Gì cơ?” ngay lúc nhân viên và những phục vụ khác bắt đầu hát vang: “Chúc mừng màn đính hôn của bạn”.

Bratton nhìn quanh, vừa cười vừa mấp máy: “Tôi chưa đính hôn mà”, thì người chồng hiện tại của cô, Gary Bratton III, lấy hộp nhẫn ra và chính thức cầu hôn trước sự reo hò của mọi người xung quanh.

“Anh ấy mua nhẫn từ cửa hàng trang sức trên tàu, còn bánh và bài hát thì được thêm vào sau. Tôi nghĩ nhân viên chỉ muốn tạo điều gì đó đặc biệt, nhưng chồng tôi cũng không hiểu vì sao họ lại đột nhiên mang bánh ra và hát trước khi anh kịp cầu hôn", Bratton chia sẻ với Newsweek.

Khoảng khắc Bratton ngơ ngác khi nam nhân viên phục vụ tiến tới hát chúc mừng cầu hôn. Ảnh cắt từ clip.

Tùy góc nhìn, màn “lộ kèo” này lại vô tình trở thành một cách mở đầu khá dễ thương cho lời cầu hôn.

Rõ ràng Bratton cũng nghĩ vậy khi viết trong phần chú thích: “Đây là một câu chuyện gắn bó với chúng tôi suốt nhiều năm, và mỗi lần kể lại, chúng tôi lại nhớ đến niềm vui và tình yêu bao trùm khoảnh khắc đó. Màn ‘tiền cầu hôn’ này từ một sự cố vô tình đã trở thành câu chuyện yêu thích của chúng tôi".

“Carnival nợ bạn một chuyến cầu hôn đúng nghĩa", một người đùa. “Nhìn là biết anh ấy đang ‘cay’ - chắc đã chuẩn bị kỹ lắm mà bị phá hỏng”, người khác nhận xét. “Tôi biết đây không phải kế hoạch của anh ấy nhưng đúng là một câu chuyện rất buồn cười. Hy vọng giờ hai bạn có thể cười khi nhớ lại”, một bình luận viết.

Bản thân Bratton cũng cho rằng chồng mình đã xử lý tình huống rất ổn: “Chồng tôi không phải kiểu người thích làm mọi chuyện trước đám đông, nên việc anh ấy lên kế hoạch rồi bị ‘hỏng’ như vậy thật khó đỡ. Nhưng anh biết nếu phản ứng tiêu cực, tôi sẽ căng thẳng", Bratton chia sẻ.