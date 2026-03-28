Nữ đại gia TQ lấy chồng 6 kém 30 tuổi, của hồi môn gây choáng

Sau 5 lần kết hôn, Yu Wenhong (55 tuổi, Trung Quốc) tiếp tục cuộc hôn nhân thứ 6 với chàng trai sinh năm 2001, tặng anh số hồi môn giá trị.

Yu Wenhong (55 tuổi) sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Sau khi cha qua đời, bà bắt đầu làm việc trong ngành làm đẹp từ năm 18 tuổi để phụ giúp mẹ và em trai. Khởi đầu là kỹ thuật viên phun xăm chân mày, bà dần xây dựng được tiệm làm đẹp của riêng mình.

Năm 2004, bà thành lập tập đoàn Young Merry Real International Group tại Hong Kong, từng bước phát triển đế chế kinh doanh thẩm mỹ y khoa, theo South China Morning Post.

Thẩm mỹ y khoa là lĩnh vực tập trung vào các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, do bác sĩ thực hiện, nhằm cải thiện ngoại hình và làn da, kết hợp giữa điều trị lâm sàng và chăm sóc cá nhân hóa. Đến năm 2005, mạng lưới đối tác của công ty đã mở rộng lên hơn 150 cơ sở.

Yu bắt đầu sự nghiệp trong ngành thẩm mỹ bằng công việc xăm lông mày. Ảnh: baike.baidu.com.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của bà cũng vướng nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, Yu và các đối tác từng giới thiệu nhiều liệu trình làm đẹp, bao gồm phương pháp được gọi là “Búp bê sứ”.

Liệu trình này liên quan đến việc lấy huyết thanh của chính khách hàng rồi tiêm trở lại vào da mặt để thúc đẩy tái tạo da, giúp da mịn và trắng như “sứ”. Dù hiệu quả y khoa còn gây tranh cãi, mỗi lần thực hiện có thể có giá lên tới 15.000 nhân dân tệ (khoảng 57 triệu đồng).

Năm 2022, bà cũng vướng vào bê bối thuế, bị cáo buộc che giấu 4,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 17.960 tỷ) thu nhập và trốn thuế 147 triệu nhân dân tệ ( 560 tỷ đồng ).

Bên cạnh hành trình làm giàu, đời sống tình cảm của Yu cũng phức tạp khi bà được cho là đã trải qua 5 cuộc hôn nhân trước đó. Ở tuổi 45, bà từng có mối quan hệ với một người mẫu Albania 25 tuổi tên Rolando Lekaj. Hai người gắn bó trong 10 năm và có với nhau một người con.

Công việc kinh doanh và đời sống tình cảm của nữ đại gia nhiều lần thu hút sự chú ý vì ồn ào. Ảnh: baike.baidu.com.

Trên mạng xã hội, Yu xây dựng hình ảnh “nữ cường” mạnh mẽ, độc lập, qua đó thu hút lượng lớn người theo dõi và hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Bà thường chia sẻ quan điểm: “Phụ nữ phải kiếm tiền để có hạnh phúc” và “Đàn ông không đáng tin, chỉ tiền do mình kiếm ra mới đáng tin”.

Cuộc sống cá nhân của bà tiếp tục gây chú ý khi gặp Liu Yuchen, biệt danh Renren, sinh năm 2001, từng là người mẫu cho công ty của bà. Hai người được cho là quen nhau vào nửa cuối năm 2025.

Một số nguồn tin cho rằng họ kết nối qua các buổi livestream, nơi Yu thường xuyên tặng quà và gửi tiền tip cho Renren, trong khi nguồn khác nói họ gặp nhau tại một sự kiện kinh doanh.

Sau khi bắt đầu mối quan hệ, Yu được cho là đã tặng Renren nhiều món quà đắt tiền, bao gồm xe Rolls-Royce và Mercedes-Benz.

Trong một khoảnh khắc lan truyền rộng rãi, cặp đôi xuất hiện cùng con trai 17 tuổi của Yu, với biểu cảm có phần ngượng ngùng của cậu bé thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo các thông tin lan truyền, hai người đã kết hôn vào tháng 3/2026. Yu được cho là đã tặng chồng khối tài sản trị giá 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 190 tỷ đồng ), bao gồm tiền mặt, bất động sản và xe sang, như một dạng của hồi môn.

Cuộc hôn nhân của bà Yu và người mẫu kém 30 tuổi nhận nhiều sự quan tâm. Ảnh: Sohu.

Renren trước đó từng chia sẻ về mối quan hệ này: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống cuộc đời như vậy, nhưng không ai có thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Nó đến với tôi một cách bất ngờ. Ai mà không muốn có cơ hội như vậy chứ?”.

Cuộc hôn nhân này cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người bất ngờ.

Một ý kiến cho rằng: “Đây chỉ là phiên bản đảo ngược giới tính của việc một người đàn ông giàu có cưới nữ influencer trẻ. Ai cũng đang tận dụng lợi thế của mình". Người khác đặt câu hỏi: “Bà ấy thực sự thích kết hôn. Với một người giàu như vậy, hẹn hò thôi chưa đủ sao?”. Một bình luận khác viết: “Hy vọng bà ấy đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ".