TikToker phóng môtô nước trên bãi tắm Nha Trang bị phạt 5 triệu đồng

Nam TikToker điều khiển môtô nước chạy tốc độ cao tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang rồi đăng clip lên mạng xã hội, đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

TikToker liều lĩnh lái môtô nước ở khu vực cấm tại Nha Trang Chạy môtô nước ở bãi tắm công cộng khu vực biển phường Nha Trang, nam TikToker bị cảnh sát mời làm việc.

Ngày 29/3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.V. (33 tuổi, trú tại Đắk Lắk) - chủ một tài khoản TikTok có hơn 1 triệu lượt theo dõi.

Trước đó, tối 27/3, tài khoản TikTok của ông V. đăng tải đoạn video dài khoảng 54 giây ghi lại cảnh người này điều khiển môtô nước chạy nhiều vòng với tốc độ cao tại bãi tắm biển Nha Trang. Đáng chú ý, khu vực này là bãi tắm công cộng dành cho người dân và du khách, không cho phép hoạt động môtô nước.

Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời gây nhiều tranh cãi về mức độ an toàn của hành vi này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đường thủy đã gửi giấy mời chủ tài khoản TikTok. Tại buổi làm việc, ông V. thừa nhận đã điều khiển môtô nước tại khu vực bãi biển vào khoảng 23h ngày 27/3, đoạn đối diện sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang.

Hình ảnh nam TikToker ngang nhiên phóng môtô nước khu vực bãi tắm gây tranh cãi.

Người này cho biết chiếc môtô nước vừa mua lại với giá khoảng 400 triệu đồng. Do không thấy biển cấm tại khu vực và thời điểm đó khá khuya, ít người tắm biển nên ông đã cho phương tiện chạy khoảng 4 vòng để kiểm tra máy trước khi đưa lên bờ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người này không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển môtô nước và phương tiện cũng chưa được đăng ký theo quy định. Đây là hai hành vi vi phạm quy định về giao thông đường thủy nội địa.

Căn cứ các lỗi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 5 triệu đồng đối với ông V.

Sau sự việc, chủ tài khoản TikTok đã gỡ bỏ đoạn video khỏi nền tảng và đăng tải clip xin lỗi, cho biết bản thân là du khách đến Nha Trang và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đàm Hải vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết các hoạt động môtô nước và dù lượn đã bị cấm tại bãi tắm công cộng ở khu vực này hơn 10 năm qua nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các loại hình giải trí này chỉ được phép hoạt động tại những vùng biển được cấp phép, thường nằm xa khu vực tắm biển.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động thể thao, giải trí trên biển để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.