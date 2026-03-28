Công an mời làm việc TikToker phóng môtô nước trên bãi tắm công cộng

  • Thứ bảy, 28/3/2026 15:01 (GMT+7)
Một TikToker bị phản ánh lái môtô nước với tốc độ cao, lượn nhiều vòng ngay tại khu vực bãi tắm công cộng ở Nha Trang - nơi cấm hoạt động phương tiện này.

Ngày 28/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh vụ một thanh niên điều khiển môtô nước hoạt động trong khu vực bãi tắm biển công cộng ở phường Nha Trang.

Trước đó, tối 27/3, một TikToker trong giới Gym, sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi, đăng đoạn clip dài 54 giây ghi cảnh lái môtô nước tốc độ cao, lượn nhiều vòng tại bãi tắm đông người ở Nha Trang. Khu vực này dành cho du khách và người dân tắm biển, không được phép sử dụng môtô nước.

Hình ảnh cắt từ clip nam TikToker chạy môtô nước ở bãi biển công cộng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, gây nhiều ý kiến bức xúc về mức độ nguy hiểm.

Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định người lái môtô nước đến từ Đắk Lắk. Hiện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phát giấy mời làm việc để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết môtô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng. Loại hình này chỉ được khai thác tại các khu du lịch, đảo với quy định quản lý chặt chẽ, đặc biệt phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu vực tắm biển của người dân và du khách.

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

