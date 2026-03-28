Cú lừa chấn động thế giới của cố vấn giới siêu giàu

Một quản lý tài sản người Thụy Sĩ đã lợi dụng lòng tin của các khách hàng giới thượng lưu bao gồm minh tinh Ursula Andress đến người thừa kế Hermès, chiếm đoạt hàng tỷ USD.

Ursula Andress - diễn viên từng đóng "Bond girl" - và cố vấn tài chính Eric Freymond.



Cố vấn tài chính kỳ cựu Eric Freymond đã tự sát vào ngày 23/7/2025 nhưng những bê bối lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông vẫn tiếp diễn.

Ngày 27/3, Ursula Andress (90 tuổi), nữ diễn viên Thụy Sĩ nổi tiếng với vai "Bond girl" đầu tiên trong phim Dr. No, lên tiếng yêu cầu Freymond phải chịu trách nhiệm với số tiền 17 triệu bảng, khoảng 596 tỷ đồng , đã mất của mình, trong khi tổng tài sản của nữ diễn viên là 19 triệu bảng, Telegraph đưa tin.

"Tôi đã suy sụp. Trong suốt 8 năm họ tìm cách lấy lòng tôi, rồi nói dối một cách tàn nhẫn và lợi dụng lòng tốt cũng như sự tin tưởng của tôi", Ursula nói và cho biết cảm giác bất lực khiến bà mất ngủ và suy sụp tinh thần.

Nghi án lừa đảo hàng tỷ USD

Theo cáo buộc, Freymond đã đầu tư tiền của bà vào các cổ phiếu vô giá trị và mua nhiều tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu franc Thụy Sĩ mà bà không hề hay biết. Một số tài sản nghệ thuật được cho là hiện đứng tên vợ của Freymond.

Tuy nhiên, Freymond đã chết nên khả năng đưa vụ việc ra xét xử gần như không còn.

Dù vậy, Andress vẫn đệ đơn kiện di sản của nam cố vấn tài chính, với hy vọng thu hồi một phần số tiền đã mất. Cơ quan chức năng Italy đã tạm thời thu giữ khoảng 20 triệu euro tài sản của Freymond, gồm bất động sản, vườn nho và trang trại ô liu ở Tuscany, nghi được mua bằng tiền của nữ diễn viên.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong những vụ việc như vậy khá khó khăn. Tiền thường được chia nhỏ và phân tán ở nhiều quốc gia hoặc đầu tư vào các tài sản phức tạp.

Eric Freymond và vợ trong một buổi tiệc khiêu vũ 2022. Ảnh: Shutterstock.

Cái chết của Freymond càng khiến vụ việc phức tạp hơn, bởi theo luật Thụy Sĩ, trách nhiệm hình sự của một cá nhân không được chuyển sang người thừa kế sau khi người đó qua đời.

Theo nhà báo Kostov, Freymond có thể không phải là kẻ lừa đảo tinh vi nhất, nhưng ông ta biết cách chọn "những mục tiêu giàu có và dễ tổn thương".

Trường hợp của Andress chỉ là một phần trong chuỗi bê bối liên quan đến Freymond. Trước đó, Nicolas Puech, hậu duệ đời thứ năm của gia tộc sở hữu thương hiệu xa xỉ Hermès, cũng cáo buộc người này gây ra "vụ lừa đảo khổng lồ" khiến ông mất cổ phần trị giá tới 10 tỷ bảng Anh.

Puech cho rằng Freymond đã quản lý tài chính của mình suốt hơn 20 năm, nhưng sau đó bán dần 6% cổ phần Hermès mà ông nắm giữ. Khi ra điều trần trước tòa án Pháp năm 2025, Puech gọi Freymond là "kẻ lừa đảo, thậm chí là dân xã hội đen (gangster)”.

Hai tuần trước khi qua đời, Freymond đã bị các công tố viên khởi tố sơ bộ về tội sử dụng tài liệu giả, làm giả giấy tờ và lạm dụng tín nhiệm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cái chết của ông khiến quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự trở nên phức tạp.

Lấy lòng giới thượng lưu nhờ vợ

Theo các nhà quan sát, Freymond từng tạo dựng được vị thế trong giới thượng lưu Geneva sau khi kết hôn với một thành viên của gia đình van Berchem, dòng họ có nhiều mối quan hệ tài chính với Hermès. Nhờ đó, ông dễ dàng tiếp cận những khách hàng giàu có và xây dựng hình ảnh cố vấn đáng tin cậy.

Nhà báo Kostov cho biết Freymond sống xa hoa với các chuyến đi đến vùng biển Riviera ở Địa Trung Hải. Ông thường xuyên lui tới khách sạn sang trọng Hotel du Cap-Eden-Roc (Pháp) trong mùa Liên hoan phim Cannes và tổ chức các sự kiện lớn tại phòng trưng bày nghệ thuật của mình.

Nicolas Puech nói rằng ông đã "tin tưởng mù quáng" vào chính trực của Eric Freymond. Ảnh: Shutterstock.

Trái lại, Nicolas Puech được mô tả là một "người thừa kế hiền lành", ít quan tâm đến tài chính. Ông sống chủ yếu bằng cổ tức và dành nhiều thời gian cho sở thích nuôi ngựa, giao toàn quyền quản lý tài sản cho Freymond.

Theo lời kể của Puech, ông tin tưởng người quản lý tài sản này hoàn toàn vì danh tiếng của gia đình ông ta. Thậm chí mọi thư từ và cuộc gọi của Puech đều được chuyển qua văn phòng của Freymond.

Một bước ngoặt xảy ra năm 2022 khi Puech muốn nhận nuôi người thợ sửa chữa nhà 50 tuổi từng chăm sóc ông trong đại dịch và dự định để lại cho người này một nửa tài sản. Khi tìm cách thanh lý cổ phần Hermès, ông mới phát hiện số cổ phần đó đã biến mất.

Nhiều người nghi ngờ số cổ phần này có thể liên quan đến cuộc chiến thâu tóm Hermès năm 2010 của Bernard Arnault, ông trùm tập đoàn xa xỉ LVMH. Tuy nhiên, LVMH phủ nhận sự việc. Đến nay, bí ẩn về số tiền khổng lồ vẫn chưa được giải đáp.