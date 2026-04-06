Bắt trend ăn bánh trứng kiến, chàng trai cấp cứu lúc nửa đêm

Sau khi ăn đặc sản theo trào lưu trên mạng, ba người trong gia đình chị Kim Anh xuất hiện triệu chứng dị ứng chỉ sau 15 phút, trong đó em trai chị phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm.

Ngày 27/3, chị Đỗ Kim Anh (sống tại Thái Nguyên) đặt 5 chiếc bánh trứng kiến trên mạng. Trong bữa tối, chị, chồng và em trai là Đỗ Kiệm cùng ăn thử và nhận xét món ăn khá ngon.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Anh cho biết thấy bánh trứng kiến được rao bán nhiều trên mạng và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn theo mùa, chị quyết định mua về vì tò mò. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15-20 phút sau ăn, các triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện.

“Tôi ăn 1 cái, chồng ăn 2 cái, còn em mình ăn 2 cái. Sau đó tôi thấy đau bụng, buồn nôn, còn Kiệm, em trai tôi thì nổi mẩn đỏ, ngứa khắp người và khó thở”, chị kể.

Lo ngại tình trạng trở nặng, gia đình đã mua thuốc dị ứng nhưng không cải thiện. Đến khoảng nửa đêm, chồng chị đưa em trai sinh năm 2004 đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, Kiệm được tiêm thuốc, theo dõi tim mạch và xử lý các triệu chứng dị ứng cấp. Bác sĩ xác định tình trạng ở mức độ 2 trong thang phản vệ.

“Bác sĩ nói nếu chậm thêm một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng vì sưng họng, không thở được”, chị Kim Anh chia sẻ.

Sau một ngày điều trị, sức khỏe của Kiệm ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, trải nghiệm này khiến cả gia đình không khỏi ám ảnh.

Chị Kim Anh cho biết trước đó chị không biết món ăn này có thể gây dị ứng và cũng khẳng định vấn đề không nằm ở người bán, bởi phản ứng còn tùy thuộc cơ địa từng người.

Tương tự, chị Thùy Linh (sống tại Hà Nội) cho biết khoảng một tháng trở lại đây, chị thường xuyên thấy các video mukbang món bánh này xuất hiện dày đặc trên mạng. Những lời giới thiệu về độ giòn, vị béo và cảm giác “nổ lép bép” khi ăn khiến chị tò mò muốn thử.

Dù cả người bán lẫn người từng trải nghiệm đều cảnh báo về nguy cơ dị ứng, chị vẫn quyết định mua về.

“Ban đầu mình chỉ ăn nửa cái để thử phản ứng. Nhưng khoảng 20 phút sau đã thấy bụng râm ran, người bắt đầu ngứa ngáy”, chị kể.

Bánh trứng kiến trở thành món được nhiều người mukbang, review trên mạng. Ảnh: Thúy Hằng.

Lo lắng, chị tìm kiếm thông tin trên mạng và thấy nhiều trường hợp có biểu hiện nặng hơn như sưng phù mắt, mũi, tay chân. Lúc này, chị mới nhận ra cơ thể mình có thể không phù hợp với món ăn này.

May mắn, do triệu chứng ở mức nhẹ, chị tự mua thuốc dị ứng để uống. Sau khoảng nửa ngày, tình trạng dần thuyên giảm và ổn định trở lại.

Theo chị Linh, không phải ai ăn cũng gặp phản ứng, nhưng với những người có cơ địa nhạy cảm, việc thử món mới theo trào lưu có thể tiềm ẩn rủi ro. “Mình nghĩ ai dễ dị ứng thì không nên thử, hoặc nếu có thì nên ăn rất ít để theo dõi phản ứng của cơ thể”, chị nói.

Bánh trứng kiến là món ăn quen thuộc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, thường xuất hiện trong thời gian ngắn vào khoảng tháng 3 âm lịch. Nguyên liệu chính là trứng kiến đen, được nhiều người ưa chuộng vì vị béo và giá trị dinh dưỡng cao.

Các nghiên cứu cho thấy trứng kiến chứa hàm lượng protein lớn cùng nhiều axit amin, vitamin và vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chính các thành phần protein lạ này cũng có thể trở thành tác nhân kích thích phản ứng dị ứng ở một số người.

Triệu chứng có thể bắt đầu bằng ngứa, nổi mề đay, buồn nôn, nhưng cũng có trường hợp diễn tiến nhanh thành khó thở, phù nề hoặc sốc phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, do được khai thác từ môi trường tự nhiên, trứng kiến có nguy cơ mang theo vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nếu khâu sơ chế không đảm bảo, từ đó gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng thực phẩm nên thận trọng khi thử món này, bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng. Đồng thời, cần lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh và tránh sử dụng khi có dấu hiệu hư hỏng.

Dù là đặc sản theo mùa được nhiều người săn đón, bánh trứng kiến vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng thiếu hiểu biết hoặc theo trào lưu.