Cô gái 5 năm bị bệnh tật giày vò, mắc căn bệnh chưa thể chữa khỏi

Trải qua nhiều lần nhập viện vì bệnh nặng, Diệu Thương vẫn nỗ lực quay lại giảng đường, giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục hành trình sống tích cực.

Diệu Thương trải qua nhiều năm chống chọi bệnh lupus và biến chứng nặng.

Ở tuổi 23, Diệu Thương (Hà Nội) đã trải qua chuỗi biến cố sức khỏe kéo dài suốt nhiều năm. Tháng 8/2021, Thương đỗ Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tuy nhiên chỉ một năm sau, biến cố liên tiếp xảy đến.

Tháng 8/2022, Thương nhập viện do lao phổi. Đến tháng 5/2023, cô tiếp tục gặp tình trạng suy thận cấp, sau đó phải mổ cấp cứu do phù nặng.

Chỉ trong vài tháng, Thương liên tục đối mặt với toan chuyển hóa, suy thận cấp phải lọc máu, nhiễm nấm phổi, ho ra máu. Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024, Thương điều trị kéo dài tại bệnh viện.

Đến tháng 12/2024, biến chứng viêm não lupus khiến cô gái 23 tuổi liệt nửa người bên phải, giảm thị lực một bên mắt và không thể đi lại. Sau thời gian điều trị, đến tháng 6/2025, Thương trở về quê dưỡng bệnh.

Suốt 5 năm, bệnh viện gần như là nơi gắn bó quen thuộc của cô gái kiên cường.

Không khuất phục trước khó khăn, 2 tháng sau, Thương nộp đơn xin học lại, quyết tâm quay trở lại giảng đường.

“Tôi phát hiện bệnh khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu như nổi ban đỏ cánh bướm trên mặt, cứng khớp tay chân. Sau lần ngất khi đang học, tôi đi khám và phát hiện bản thân đã mắc lupus ban đỏ", Thương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong suốt 5 năm điều trị, mẹ Thương luôn là người đồng hành cùng cô. Những lúc bệnh tình trở nặng, cơ thể suy kiệt, tinh thần Thương cũng nhiều lần rơi vào khủng hoảng.

“Có lúc mọi thứ đến dồn dập, tôi không biết phải điều trị cái gì trước, chỉ biết ôm mẹ khóc”, cô tâm sự.

Mẹ là người luôn đồng hành, trở thành điểm tựa lớn nhất trong hành trình chữa bệnh của Thương.

Giữa những ngày khó khăn nhất, lời động viên của mẹ trở thành điểm tựa để Thương tiếp tục cố gắng. “Cố lên con, vẫn có mẹ ở đây”, câu nói ấy giúp cô vượt qua những thời điểm tưởng chừng không thể gượng dậy.

Hiện tại, sức khỏe của Thương đã ổn định hơn so với trước, có thể sinh hoạt gần như bình thường và tiếp tục điều trị theo phác đồ viêm thận lupus. Nhờ có bảo hiểm, chi phí điều trị được hỗ trợ phần lớn. Tuy nhiên mỗi tháng, cô vẫn phải chi thêm từ 5-15 triệu đồng cho thuốc ngoài, có thời điểm lên đến 50 triệu đồng.

Dù biết căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn và có thể phải nhập viện nhiều lần trong tương lai, Thương vẫn giữ tinh thần tích cực, đặt mục tiêu hoàn thành việc học và xây dựng lối sống lành mạnh.

“Chỉ cần hôm nay mình còn mở mắt thì mình còn phải tiếp tục cố gắng”, cô gái 23 tuổi trải lòng.

Dù bệnh chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, Thương vẫn chọn sống tích cực và không bỏ cuộc.