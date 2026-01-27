Bắt kẻ trộm thiên nga trắng 60 triệu đồng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sau hành trình truy vết kéo dài hơn 24 giờ, Công an phường Sài Gòn phối hợp với đơn vị chức năng địa phương bắt giữ nghi phạm trộm cá thể thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên.

Đối tượng tại đồn công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/1, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Sài Gòn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ N.C.P. (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long), phục vụ điều tra vụ trộm cắp thiên nga trắng tại Xí nghiệp Động vật Thảo cầm viên Sài Gòn.

Hành trình truy bắt kéo dài 24 giờ, lực lượng Công an phường Sài Gòn đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy vết, bắt giữ đối tượng trộm cắp và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng bị đánh cắp khỏi sở thú trên.

Hình ảnh nhân viên thú y Thảo Cầm Viên kiểm tra sức khỏe thiên nga sau khi giải cứu thành công. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đơn vị, quá trình làm việc đối tượng quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận đã bán thiên nga trắng về Cần Thơ. Các trinh sát tiếp tục xuyên đêm xuống Cần Thơ để truy vết.

"Tổ công tác thuộc Công an phường Sài Gòn phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu cá thể thiên nga trắng vào 5h30 sáng 27/1", đại diện đơn vị cho hay.

Trước đó, ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đơn vị phát hiện mất trộm thiên nga trắng vào 6h sáng 26/1. Vào thời điểm điểm danh động vật như thường lệ, nhân viên khu Vườn chim phát hiện một cá thể thiên nga trắng biến mất. Ngay lập tức, Ban Quản lý kích hoạt báo động và phối hợp với cơ quan chức năng để tìm người đánh cắp.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã đột nhập trái phép khu chuồng nuôi vào chiều 25/1, để lại kềm cắt sắt tại hiện trường sau khi trộm con vật.

Đáng chú ý, ông Phú cho biết qua hình ảnh camera, đối tượng rất tinh vi và chuyên nghiệp.

"Người này nghiên cứu kỹ địa hình, thời gian hoạt động của khu nuôi, trùm balo lên đầu thiên nga để tránh gây tiếng động, sau đó giấu vật đựng trong bụi cây, chờ lúc vắng khách mới lấy và rời đi", ông Phú nói.

Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm hai bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên đã trực tiếp tháp tùng hành trình đưa thiên nga trở về, tiến hành cách ly, chăm sóc tại khu cứu hộ.

Thiên nga trắng được phát hiện tại Cần Thơ. Ảnh: Công an cung cấp.