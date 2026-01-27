Gia đình tiêu 1,1 tỷ/năm, tiền nuôi con gần 900 triệu đồng

Mỗi tháng, gia đình chị Thúy dành hơn 70 triệu đồng cho việc nuôi con, chiếm khoảng 75% chi tiêu của gia đình. Khoản này còn chưa tính những chi phí phát sinh trong năm.

Mỗi tháng, chị Nguyễn Thanh Thúy (37 tuổi, Bắc Ninh) dành khoảng 73 triệu đồng cho việc nuôi 3 con. Khoản chi này được phân bổ đều cho nhiều hạng mục cố định, từ sinh hoạt hàng ngày đến học tập và trải nghiệm.

Chi mạnh tay cho con cái

Chị Thúy tiết lộ tiền sữa, bỉm và các đồ dùng thiết yếu cho trẻ chiếm khoảng 20 triệu đồng/tháng. Đây là khoản chi gần như không thể cắt giảm, đặc biệt khi gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh đó, gia đình chị thuê giúp việc với mức lương và thưởng khoảng 11 triệu đồng/tháng để hỗ trợ việc chăm con và sinh hoạt trong nhà.

Chi phí học tập cũng là một phần đáng kể trong ngân sách gia đình chị Thúy. Riêng tiền học của 2 con lớn đã lên tới 17 triệu đồng/tháng. Ngoài việc học trên lớp, vợ chồng chị còn dành thêm khoảng 10 triệu đồng cho các hoạt động ăn uống, vui chơi, trải nghiệm và dã ngoại, nhằm giúp các con có thêm không gian thư giãn và khám phá bên ngoài trường học.

Bảng thống kê chi tiêu của gia đình chị Thúy trong năm 2025.

Tính tổng các khoản chi cố định, số tiền gia đình chị Thúy chi tiêu mỗi tháng rơi vào 96 triệu đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng /năm. Trong đó, số tiền dành cho con cái khoảng 876 triệu đồng/năm (khoảng 75% tổng chi tiêu).

Theo chị Thúy, con số này vẫn chưa bao gồm những chi phí phát sinh khó lường như các khoản khám chữa bệnh, mua sắm đột xuất hay những chuyến đi ngoài kế hoạch. Phần chi tiêu này chiếm khoảng 40% tổng thu nhập hàng tháng của gia đình. Với chị, đây là mức chi tiêu hợp lý.

Phù hợp điều kiện gia đình

Hai con lớn của chị Thúy lần lượt học lớp 6 và lớp 5 - những năm học được chị đánh giá là mang tính nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập về sau. Vì vậy, chị quyết định cho các con học gia sư theo hình thức 1:1 để đảm bảo nắm chắc kiến thức.

“Đây là giai đoạn quan trọng nên tôi muốn các con học đến đâu hiểu đến đó, đầu tư vào tri thức không bao giờ lãng phí”, chị bày tỏ.

Con út của chị Thúy vừa tròn 1 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn cần nhiều chi phí cho sữa, bỉm, vitamin và các sản phẩm chăm sóc khác. Theo người mẹ, đây là lý do khiến khoản chi cho con cái luôn được ưu tiên hàng đầu trong ngân sách gia đình chị.

Chị Thúy cho rằng mức chi tiêu 1,1 tỷ đồng /năm hoàn toàn phù hợp với gia đình.

Chị Thúy cho rằng mỗi gia đình sẽ có cách chi tiêu khác nhau, phụ thuộc vào mức thu nhập và quan điểm sống. Với bản thân, chị không đặt nặng việc tiết kiệm lên trên tất cả.

“Tôi ưu tiên sức khỏe và sự phát triển của các con”, chị nói. Hàng năm, chị đều mua bảo hiểm cho cả 3 bé và duy trì một quỹ nhỏ để dự phòng trong trường hợp con ốm đau hoặc cần chi tiêu gấp.

Ngoài đầu tư cho học tập và chăm sóc sức khỏe, vợ chồng chị Thúy cũng dành thời gian và kinh phí để cùng các con đi du lịch, trải nghiệm, ăn uống và vui chơi. Theo chị, những hoạt động này giúp các con mở rộng hiểu biết, tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau và dần hình thành nền tảng kiến thức xã hội từ sớm.

Vào dịp Tết, chi tiêu của gia đình chị Thúy có tăng lên nhưng không đáng kể. Chị coi Tết chủ yếu là khoảng thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi sau một năm làm việc và học tập. Gia đình chị không đặt nặng việc mua sắm hay sắm sửa quần áo mới, bởi những nhu cầu cần thiết đã được chuẩn bị dần trong năm.

Ngay cả tiền lì xì đầu năm, chị Thúy cũng không tính toán quá nhiều. Theo chị, đó đơn giản là chút lộc đầu năm dành cho trẻ em, mang ý nghĩa tinh thần hơn là giá trị vật chất. “Khi mình không xem nặng chuyện lì xì thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, chị bộc bạch.