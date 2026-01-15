Gia đình TP.HCM đắn đo chi 28 triệu mua vé máy bay về quê ăn Tết

Giá vé máy bay leo thang dịp Tết buộc nhiều gia đình tính toán từ nhiều tháng trước, thậm chí chấp nhận không về quê.

Giá vé máy bay đợt Tết Nguyên đán tăng cao khiến nhiều gia đình trẻ phải tính toán phương án hợp lý. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Do đặc thù công việc, chị Thảo Nguyên (30 tuổi, sống tại TP.HCM) rơi vào tình cảnh bị động. Đến giữa tháng 1, chị mới xác định được mình có phải trực Tết hay không. Khi chị bắt đầu tìm vé máy bay về Hà Nội ăn Tết, hầu hết chuyến bay khung giờ thuận tiện đã hết vé hạng phổ thông.

Một số chuyến bay còn chỗ chủ yếu rơi vào khung giờ tối muộn hoặc đêm khuya, với giá vé khứ hồi cho gia đình 4 người lên tới hơn 28 triệu đồng. Mức chi phí này khiến chị Nguyên không khỏi đắn đo.

"Tuy nhiên, sau 2 năm liên tiếp không thể về quê vì trực Tết, vợ chồng tôi vẫn quyết định cho các con về thăm ông bà", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nỗi băn khoăn của chị Nguyên không phải là cá biệt. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chặng bay từ TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng đi Hà Nội đã bắt đầu kín chỗ. Giá vé trên nhiều đường bay tăng cao khiến không ít người lao động, gia đình trẻ phải tính toán kỹ lưỡng, thậm chí cân nhắc đổi phương án di chuyển hoặc rút ngắn thời gian về quê.

Tiết kiệm trước nửa năm

Gia đình chị Thảo Nguyên từng cân nhắc chuyển sang tàu hỏa để tiết kiệm chi phí, song giá vé khứ hồi khoảng 5 triệu đồng/người, tổng chi không chênh lệch quá nhiều so với máy bay, trong khi thời gian di chuyển kéo dài hơn 10 tiếng.

“Nhà có con nhỏ, đi tàu hay xe khách đều rất mệt, nên cuối cùng tôi vẫn chọn máy bay dù biết là đắt”, chị Nguyên chia sẻ.

Năm trước, chị Thảo Nguyên cho con đi tàu nhưng thời gian kéo dài, giá vé không ít hơn là bao nên chị quyết định Tết này về bằng máy bay.

Cách đây khoảng 1,5 tháng, gia đình chị Trần Hiền (32 tuổi, sống tại Nha Trang) đã hoàn tất việc đặt vé máy bay khứ hồi về Hà Nội ăn Tết. Biết rõ giá vé tăng mạnh vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán, chị chủ động lên kế hoạch sớm để tránh cảnh “cháy vé, đội giá”.

3 người trong gia đình chị Hiền bay khứ hồi với tổng chi phí 18 triệu đồng. Theo chị, nếu đợi đến tháng 1 mới đặt vé, số tiền có thể tăng lên gần 22 triệu đồng, chưa kể việc lựa chọn khung giờ bay phù hợp sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tuy nhiên, vé máy bay chỉ là một phần trong các khoản chi tiêu ngày Tết. Chị Hiền cho biết gia đình còn phải chuẩn bị tiền biếu ông bà hai bên, chi phí đi lại, ăn uống, lì xì cho trẻ nhỏ, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Tổng các khoản phát sinh này ước tính thêm khoảng 15-20 triệu đồng.

“Riêng Tết đã tốn 40 triệu đồng, chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều”, chị chia sẻ.

Vợ chồng chị Hiền từng nghĩ đến việc về quê vào dịp khác để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Tết vẫn là thời điểm hiếm hoi trong năm mà mọi người đều được nghỉ dài ngày, có không khí sum họp, đoàn tụ đầy đủ các thế hệ.

Nhiều khung giờ hạng phổ thông đã hết sạch vé vào thời điểm chiều ngày 13/1.

Để có đủ tiền về quê ăn Tết, gia đình chị Hiền đã bắt đầu tính toán từ giữa tháng 6/2025. Mỗi tháng, hai vợ chồng chủ động trích riêng một khoản để dành cho chuyến về quê cuối năm, tránh áp lực tài chính dồn dập vào thời điểm cận Tết.

Theo kế hoạch, gia đình chị dành thêm khoảng 5 triệu đồng/tháng cho quỹ Tết. Dù biết việc về quê dịp này rất tốn kém, với chị Hiền, đây là điều khó có thể cân đo bằng tiền bạc.

“Bao năm xa quê, tôi vẫn muốn về thăm ông bà, bố mẹ, để các con có dịp gặp gỡ gia đình, biết quê nội, quê ngoại”, chị nói.

Xuân này không về

Tuy nhiên, không phải kế hoạch tiết kiệm nào cũng đủ bù đắp cho giá vé máy bay leo thang, khiến nhiều người buộc phải gác lại hành trình về quê trong dịp Tết.

Sau nhiều lần đắn đo, chị Vũ Hoài (31 tuổi, sống tại Ninh Thuận) quyết định không về quê dịp Tết Nguyên đán năm nay. Theo chị, công việc của hai vợ chồng mang tính đặc thù nên thời gian nghỉ Tết rất ít, trong khi giá vé máy bay giai đoạn cao điểm vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Thay vì cố gắng xoay xở để về quê vào đúng dịp Tết, chị Hoài lựa chọn phương án khác. Gia đình dự định vài năm mới về quê ăn Tết một lần, còn lại sẽ tranh thủ về vào dịp hè, thời điểm vợ chồng con cái có nhiều ngày nghỉ hơn, chi phí đi lại cũng “dễ thở” hơn. Mỗi năm, ba mẹ con chị về quê ở khoảng một tháng hè, còn chồng chị thu xếp được 2 tuần.

“Tết thì cả nhà ở lại nơi xa cùng nhau, dù cũng buồn nhưng xét về công việc và kinh tế, đây là lựa chọn phù hợp nhất”, chị Hoài chia sẻ.

Chị Vũ Hoài quyết định không về Tết này, thay vào đó đợi dịp hè rồi về, chi phí sẽ "dễ thở" hơn.

Cùng quan điểm, chị Hải Hà (sống tại Đà Nẵng) cũng quyết định không về quê dịp Tết này. Với tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng, sau khi lo tiền ăn uống, học hành cho con và các chi phí sinh hoạt, khoản tiết kiệm còn lại không đáng kể.

Theo chị Hà, nếu chi thêm hơn chục triệu đồng tiền vé máy bay, chưa kể các khoản biếu nội ngoại, họ hàng, gánh nặng tài chính sẽ vượt quá khả năng.

“Nếu quyết định về quê ăn Tết, coi như cả năm đi làm không để ra được đồng nào”, chị Hà nói.

Sau khi cân nhắc, chị Hà chọn cách gửi một khoản tiền về biếu bố mẹ sắm sửa Tết. Dự kiến sau Rằm tháng Giêng, khi giá vé máy bay hạ nhiệt, chị sẽ thu xếp về thăm gia đình.

Thị trường hàng không Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận nghịch lý khi nguồn cung ghế tăng mạnh nhưng giá vé vẫn leo thang và nhiều chặng "cháy vé".

Vào cao điểm 25-26 tháng Chạp, giá vé TP.HCM - Hà Nội đã chạm trần 3,7-4,1 triệu đồng/chiều, tăng 500.000-800.000 đồng so với cùng kỳ; chiều ngược lại sau Tết gần như chỉ còn vé thương gia, giá lên tới 9-10 triệu đồng/chiều, đẩy vé khứ hồi phổ thông lên khoảng 13,7 triệu đồng.

Các chặng khác như TP.HCM - Đà Nẵng (3,2-3,6 triệu đồng), TP.HCM - Quy Nhơn (3,3-3,5 triệu đồng), TP.HCM - Buôn Ma Thuột (gần 3 triệu đồng) đều tăng gấp đôi ngày thường, trong khi nhiều chặng như TP.HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đã kín chỗ từ ngày 23-28 Tết.