Vườn hoa Tết 1.000 m2 hút khách ở 'toạ độ triệu đô' TP.HCM

Yến Nhi (20 tuổi) cùng nhóm bạn chọn di chuyển bằng metro để đến vườn hoa, mong muốn ghi lại những khung hình giữa không gian hoa rực rỡ, với hậu cảnh là các tòa nhà cao tầng. Cô cho biết đây là một trong những vườn hoa xuân mở cửa sớm nhất ở trung tâm thành phố, có tầm nhìn thoáng đãng về phía sông Sài Gòn.