Vườn hoa Tết 1.000 m2 hút khách ở 'toạ độ triệu đô' TP.HCM

Vườn hoa bên sông Sài Gòn, khu vực ga Ba Son (phường Sài Gòn) rộng khoảng 1.000 m2 được trang trí theo chủ đề Tết, mở cửa miễn phí cho người dân tham quan và chụp ảnh.
Nơi đây còn được mệnh danh là "tọa độ triệu đô" khi nằm cạnh tòa nhà Marina, sở hữu tầm nhìn đắt giá, hướng thẳng ra cầu Ba Son và toà nhà Landmark 81.
Từ 15h, nhiều bạn trẻ chọn trang phục áo dài truyền thống, chụp hình check-in giữa các luống hoa. Như Hoa (20 tuổi) mang theo hoa đã chuẩn bị sẵn, lựa chọn khung giờ từ sau 17h, với quyết tâm vừa có bộ ảnh Tết với bạn bè, vừa ngắm hoàng hôn.
Các loài hoa gồm sao nhái, dừa cạn, cúc mâm xôi, hướng dương được thiết kế, sắp xếp thành từng cụm với nhiều bố cục để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân. Ghi nhận vào giờ tan tầm, nhiều nhân viên văn phòng cũng ghé lại đây trước khi lên metro về nhà.
Yến Nhi (20 tuổi) cùng nhóm bạn chọn di chuyển bằng metro để đến vườn hoa, mong muốn ghi lại những khung hình giữa không gian hoa rực rỡ, với hậu cảnh là các tòa nhà cao tầng. Cô cho biết đây là một trong những vườn hoa xuân mở cửa sớm nhất ở trung tâm thành phố, có tầm nhìn thoáng đãng về phía sông Sài Gòn.
Các tiểu cảnh mang đậm phong cách miền quê như cầu tre, bãi rơm, nón lá được bố trí khắp khu vườn giữa trung tâm thành phố, thu hút nhiều em nhỏ đến vui chơi.
Sau khi tham quan, chụp ảnh tại đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm vui chơi lân cận như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông bằng tàu điện metro.
Bên cạnh khu vườn hoa, không gian nghệ thuật với các vòng tròn kim loại đan xen dây nhiều màu được bố trí ven sông, tạo hiệu ứng ánh sáng rực rỡ hơn khi về đêm.
Nhiều người trẻ lựa chọn nơi này để tận hưởng những ngày TP.HCM "mát như Đà Lạt", khi có nhiệt độ thấp nhất trong 10 năm.
Tranh thủ cuối tuần, Minh Yến cùng nhóm bạn chụp ảnh từ 15h đến tối. “Có nhiều góc để chụp hình như vườn hoa vào ban ngày, không gian ánh sáng khi về đêm. Dù là vào buổi tối và rậm rạp cỏ cây, tôi không bị tình trạng côn trùng đốt”, Yến nói.
Việc sớm đưa vườn hoa vào khai thác không chỉ bổ sung điểm du xuân cho người dân mà còn cho thấy nỗ lực của TP.HCM trong việc làm mới cảnh quan đô thị, tối ưu hóa quỹ đất ven sông, biến các khu vực hạ tầng kỹ thuật thành không gian văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm.
