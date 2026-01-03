'Biển người' mua sắm, ăn uống ở các TTTM tại TP.HCM dịp đầu năm

Ở một nhà hàng ở Vincom Đồng Khởi, khu vực chờ chật kín khách ngồi san sát. Nhân viên cho biết khách hàng phải lấy số và chờ hơn 2 tiếng mới đến lượt. Linh Đan (sinh năm 2002) cho biết cô đến từ 19h30 nhưng vẫn phải đợi thêm hơn 2 tiếng nữa mới có thể vào ăn. "Dịp Tết Dương lịch, tôi và bạn trai chọn đến TTTM vì mát mẻ, lại có nhiều chỗ ăn uống và vui chơi", Đan chia sẻ.