'Biển người' mua sắm, ăn uống ở các TTTM tại TP.HCM dịp đầu năm

|
Tối 2/1, nhiều người dân TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại (TTTM) như Vincom Đồng Khởi, Gigamall Thủ Đức... để vui chơi, mua sắm và ăn uống. Ảnh chụp tại Gigamall Thủ Đức lúc 19h.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ khu mua sắm, vui chơi đến các quầy ẩm thực đều chật kín khách. Nhiều thời điểm, dòng người di chuyển chậm vì lượng khách quá đông, đặc biệt tại các khu vực có thương hiệu nổi tiếng hoặc nằm gần lối ra vào chính.
|
Đa số các nhà hàng, quán ăn ở Vincom Đồng Khởi kín bàn, không thể nhận thêm khách từ 19h.
|
Tại một gian hàng ở Vincom Đồng Khởi, đông nghịt người trẻ đến thử và mua sản phẩm. Nhân viên bán hàng làm việc không ngơi tay để tư vấn, thanh toán và sắp xếp hàng hóa.
|
Cát Tường (sinh năm 2004) cho biết cô và bạn đến trung tâm thương mại chủ yếu để ăn uống. "Trong lúc chờ hơn một tiếng mới tới lượt vào nhà hàng, chúng tôi xuống tầng dưới, tranh thủ đi dạo các gian hàng để xem đồ và mua sắm", Tường nói. Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch ngắn ngày, cô không ưu tiên đi xa mà chọn TTTM gần trung tâm để thuận tiện di chuyển.
|
Tại các quầy ẩm thực ở Gigamall Thủ Đức, nhiều nhà hàng rơi vào tình trạng kín bàn từ sớm. Không chỉ các bạn trẻ mà cả gia đình và du khách nước ngoài cũng chọn TTTM làm nơi ăn uống vì có thể kết hợp mua sắm và vui chơi.
|
Ở một nhà hàng ở Vincom Đồng Khởi, khu vực chờ chật kín khách ngồi san sát. Nhân viên cho biết khách hàng phải lấy số và chờ hơn 2 tiếng mới đến lượt. Linh Đan (sinh năm 2002) cho biết cô đến từ 19h30 nhưng vẫn phải đợi thêm hơn 2 tiếng nữa mới có thể vào ăn. "Dịp Tết Dương lịch, tôi và bạn trai chọn đến TTTM vì mát mẻ, lại có nhiều chỗ ăn uống và vui chơi", Đan chia sẻ.
|
Cảnh đông đúc cũng lan sang các khu vui chơi dành cho trẻ em. Tận dụng kỳ nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa con đến TTTM để vui chơi, giải trí.
|
Chị Khánh Hằng cho biết mình chọn đưa con đến đây vì có nhiều trò chơi phù hợp, không gian an toàn và thuận tiện di chuyển. "Từ nhà tôi đến đây chỉ khoảng 30 phút, đi lại dễ dàng, lại có chỗ cho bé chơi trong nhà nên không lo nắng nóng hay mưa gió. Tôi không cho con đi xa vì bé còn phải ôn thi cuối kỳ", chị nói.
|
Ở một số khu trò chơi như thực tế ảo, chụp hình photobooth, khách phải xếp hàng nối đuôi để chờ đến lượt. Chị Diễm My (sinh sống tại phường Tân Phú) cho biết chị mất gần một tiếng di chuyển để đưa 3 con đến TTTM vui chơi. "Cả 3 bé nhà tôi đều thích các trò chơi mới lạ. Nhân dịp lễ, tôi đưa các con ra ngoài chơi thay vì để ở nhà xem điện thoại, chơi game", chị chia sẻ.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.