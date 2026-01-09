'Khẩu chiến' suốt 3 tuần vì chồng không cho vợ về ngoại ăn Tết

Ba năm làm dâu, chị Hà An đều đón Tết ở nhà chồng từ 29 đến mùng 3. Năm nay, mong muốn được về ngoại ăn Tết trọn vẹn khiến vợ chồng chị cãi nhau suốt vài tuần.

Chuyện ăn Tết bên nội hay ngoại gây nên mâu thuẫn giữa nhiều cặp vợ chồng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Từ khi kết hôn, chị Hà An (30 tuổi, sống tại Hà Nội) đều đón năm mới tại nhà chồng ở Thạch Thất. Mùng 1 và mùng 2 Tết, vợ chồng chị đi thăm họ hàng bên nội, tiếp khách đến chơi nhà. Đến sáng mùng 3, hai vợ chồng mới thu xếp về Hải Phòng đón Tết bên ngoại.

Nhà chị An không có con trai, chỉ có 2 con gái. Suốt 3 năm qua, bố mẹ chị đều đón giao thừa trong cảnh vắng con. Về phía nhà nội, chồng chị là con trai duy nhất trong nhà, nên việc ăn Tết bên nội được coi là chuyện dĩ nhiên. Chị cũng nhận ra chồng không mấy hào hứng mỗi lần về nhà vợ.

Tết năm nay, chị An ngỏ ý muốn được đón giao thừa tại nhà ngoại. Tuy nhiên, mỗi lần đề cập, hai vợ chồng lại cãi nhau. Không khí căng thẳng suốt 3 tuần liền chỉ vì chuyện ăn Tết ở đâu.

Chị An cho rằng chồng chỉ nghĩ đến gia đình mình, trong khi anh khăng khăng “thuyền theo lái, gái theo chồng”, cho rằng vẫn dành thời gian về ngoại là đã trọn vẹn.

“Tôi ở nhà chồng nhưng cứ đến giao thừa là nhớ bố mẹ da diết”, chị An bộc bạch. Chuyện ăn Tết tưởng chừng đơn giản, nhưng lại trở thành vết rạn trong đời sống hôn nhân của không ít cặp vợ chồng trẻ như vợ chồng chị.

Bất hòa

Dù rất mong được về ngoại đón Tết, chị Hà An cho biết nhiều khả năng năm nay vẫn phải theo mong muốn của chồng hoặc bàn thêm việc về ngoại từ sáng mùng 2.

Mỗi lần tranh luận, mối quan hệ vợ chồng lại thêm căng thẳng. Chị An từng đặt câu hỏi với chồng về việc sau này nếu có con gái, liệu con có được về đón Tết cùng nhà ngoại hay không. Câu trả lời chị nhận được vẫn xoay quanh quan niệm quen thuộc “lấy chồng theo chồng”.

Lo ngại cảnh Tết trôi qua trong không khí nặng nề, chị An đành chùn bước. “Tôi phản bác nhưng chỉ thấy tình cảm vợ chồng rạn nứt hơn”, chị nói.

Gia đình chị Lan Anh (36 tuổi, Hà Nội) cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau 4 năm liên tiếp ăn Tết bên nhà chồng, năm 2021, khi con đầu lòng mới khoảng 4-5 tháng tuổi, chị ngỏ ý xin phép gia đình chồng cho 3 mẹ con về ngoại ăn Tết.

Đề xuất này không nhận được sự đồng thuận. Cuối cùng, chị Lan Anh vẫn thu xếp về nhà chồng ăn Tết. Những năm sau, vợ chồng chị quyết định tự bàn bạc và thống nhất với nhau, không để việc ăn Tết phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến hai bên gia đình.

Chị Lan Anh và chồng quyết định mỗi năm ăn Tết một bên. Ảnh: NVCC.

Sau khi kết hôn, chị Lan Anh thường đón Tết bên nhà chồng, mùng 2 bắt xe về ngoại. Tuy nhiên, hai nhà nội - ngoại cách nhau khoảng 200 km, trong khi thời gian nghỉ Tết ngắn, việc di chuyển trở nên vất vả và tốn kém. Từ thực tế đó, vợ chồng chị đi đến thống nhất mỗi năm chỉ ăn Tết trọn vẹn ở một nơi.

Dù ban đầu vẫn có tranh luận, thậm chí cãi nhau, cách sắp xếp này dần giúp vợ chồng chị Lan Anh giảm áp lực trong mỗi dịp Tết. Tuy vậy, đến nay, gia đình chồng chị vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi này.

Năm nay, theo kế hoạch đã thống nhất, chị Lan Anh sẽ về ngoại ăn Tết. Theo chị, việc đón Tết bên nội hay bên ngoại cần được nhìn nhận dựa trên hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, từ khoảng cách địa lý đến điều kiện thời gian và sức khỏe.

“Người vợ cũng cần có những khoảng thời gian được ở gần bố mẹ đẻ, nhất là dịp Tết đoàn viên”, chị Lan Anh chia sẻ.

Với vợ chồng chị, giải pháp luân phiên mỗi năm một bên giúp cả hai giữ được sự cân bằng giữa trách nhiệm và tình cảm gia đình.

Thay đổi định kiến

Thay vì nếp ăn Tết cố định ưu tiên nhà nội, không ít gia đình trẻ bắt đầu tìm cách thay đổi định kiến.

Chị Thảo Hương (33 tuổi) kết hôn đã 6 năm. Trước đây, gia đình chị duy trì lịch trình quen thuộc: mùng 1 ăn Tết bên nội, mùng 2 về ngoại. Hai gia đình cách nhau khoảng 70 km. Do nhà ngoại không có con trai, vợ chồng chị cố gắng phân bổ thời gian tương đối cân bằng, từ 28 Tết đến mùng 1 ở nhà chồng, mùng 2 đến mùng 5 về nhà ngoại.

Năm nay, chị Hương mong muốn được ăn Tết bên ngoại nên chủ động bàn bạc với chồng. Anh tôn trọng nguyện vọng của vợ.

Chị Thảo Hương thẳng thắn đề xuất về ngoại ăn Tết và được chồng ủng hộ. Ảnh: NVCC.

Gia đình chị Hương có 3 chị em gái, 2 người đã lập gia đình, chỉ còn em út sống cùng bố mẹ. Với chị, việc sắp xếp Tết không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là trách nhiệm sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình.

Theo chị Hương, việc phân chia Tết có thể linh hoạt hơn khi trong gia đình có nhiều anh chị em, mỗi người san sẻ một phần trách nhiệm. Chị cũng cho hay chồng chị không đặt nặng quan niệm con trai phải ăn Tết ở nhà nội, bởi điều quan trọng hơn là sự hiếu thuận và thỏa thuận hợp tình, hợp lý giữa vợ chồng.

Quan điểm này cũng được chị Hà Chinh (32 tuổi, Phú Thọ) đồng thuận. Suốt 7 năm kết hôn, gia đình chị duy trì lịch ăn Tết quen thuộc: mùng 1 bên nhà chồng, mùng 2 trở về ngoại. Năm nay, khi mong muốn được đón giao thừa bên nhà ngoại được nhắc tới, vợ chồng chị mới bắt đầu trao đổi nhiều hơn.

Vợ chồng chị Chinh từng thảo luận nhiều lần về vấn đề ăn Tết bên nội hay bên ngoại. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, quá trình thảo luận không dẫn đến căng thẳng hay xung đột. Hai vợ chồng chủ yếu trao đổi để hiểu mong muốn của nhau, thay vì áp đặt theo một khuôn mẫu cố định. Hiện tại, chồng chị đã đồng ý để vợ về ngoại từ ngày 29 Tết, coi đó là cách dung hòa giữa truyền thống và nhu cầu tình cảm.

Với chị Hà Chinh, việc ăn Tết ở đâu không phải thước đo để đánh giá cách sống hay vai trò của mỗi người trong gia đình. Chị cho rằng trong bối cảnh xã hội thay đổi, điều quan trọng là sự thống nhất giữa vợ chồng và thái độ cởi mở của hai bên gia đình.

“Người đàn ông đồng ý cùng vợ về ngoại không phải là yếu kém, mà là bản lĩnh của một người chồng biết chia sẻ”, chị Chinh bày tỏ.