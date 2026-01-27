Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Công an điều tra vụ cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành

  • Thứ ba, 27/1/2026 09:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an thành phố (TP) Hà Nội đang điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành, nhiều lần đánh cụ bà 82 tuổi ở Hai Bà Trưng.

Tối 26/1, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành ở phường Hai Bà Trưng.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1/2026, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

giup viec anh 1

Cụ bà 82 tuổi và nữ giúp việc tên B.

Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc tên B đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.

Xem camera, con trai sốc vì phát hiện mẹ 82 tuổi bị giúp việc bạo hành

Thấy mẹ bỗng có nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, anh C. kiểm tra camera an ninh thì tá hỏa khi phát hiện những vết thương đều do người giúp việc gây ra.

3 giờ trước

https://vov.vn/phap-luat/giam-dinh-thuong-tich-voi-cu-ba-82-tuoi-bi-nu-giup-viec-bao-hanh-post1264379.vov

Theo Trọng Phú/VOV

giúp việc Hà Nội bạo hành người già cụ bà

    Đọc tiếp

    Thu mon Tran Trung Kien khac la hinh anh

    Thủ môn Trần Trung Kiên khác lạ

    54 phút trước 10:34 27/1/2026

    0

    Sau VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên trở về Gia Lai, chia sẻ những hình ảnh trầm lắng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý