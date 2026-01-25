Cậu bé TQ mang cọc tiền lẻ đi mua giày tặng mẹ gây xúc động

Trước tấm lòng hiếu thảo của bé trai với đấng sinh thành, chủ cửa tiệm bán giày xúc động, quyết định giảm giá cho em.

Xấp tiền lẻ được cậu bé hiếu thảo đành dụm suốt 6 tháng để mua giày cho mẹ. Ảnh: Douyin.

Một cậu bé 11 tuổi tiết kiệm tiền tiêu vặt trong suốt 6 tháng, gom từng tờ 1 nhân dân tệ (​​ 0,14 USD ) để mua cho mẹ một đôi giày làm quà sinh nhật. Câu chuyện khiến chủ cửa hàng và hàng triệu cư dân mạng xúc động, theo SCMP.

Cậu bé (đến từ tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc) bước vào cửa hàng giày với một xấp tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ trên tay, xin mua một đôi giày tặng mẹ. Em cho biết đây là món quà sinh nhật để mẹ đi làm hàng ngày, vì nhận thấy đôi giày cũ của mẹ đã sờn rách.

Tổng số tiền em mang theo khoảng 200 nhân dân tệ (khoảng 28 USD ), là khoản tiền tiêu vặt tiết kiệm từ tháng 5 năm ngoái.

Chủ cửa hàng đã bán cho em một đôi giày thể thao trắng và giảm giá đặc biệt, nên cuối cùng em chỉ phải trả hơn 100 nhân dân tệ ( 14,34 USD ). Bà còn dặn nếu mẹ cậu bé không thích có thể đổi hoặc trả lại và khuyên em giữ phần tiền còn lại.

Xúc động trước lòng hiếu thảo của cậu bé, chủ tiệm quay lại video mua hàng để khoe với con gái mình - người hơn cậu bé 1 tuổi. Bà nói rằng cậu bé “sinh ra để báo đáp công ơn cha mẹ”, một câu nói dân gian chỉ những đứa trẻ biết nghĩ cho gia đình.

Video được chia sẻ lên mạng và nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và 27.000 bình luận. “Thật sự rất ấm lòng. Nếu tôi là mẹ em, tôi sẽ trân trọng đôi giày này suốt đời”, một cư dân mạng bình luận.

Một số người đề nghị tặng cậu bé đôi giày miễn phí, nhưng nhiều người khác phản đối: “Điều quan trọng là em phải trả tiền cho món quà. Em đã tiết kiệm suốt nửa năm và xứng đáng cảm nhận thành quả của mình, thay vì nghĩ rằng có thể nhận mà không cần cho đi”.

Sau đó, truyền thông địa phương tìm được cậu bé - học sinh lớp 5 họ Trương. Em cho biết tiền tiết kiệm là tiền bà cho mỗi tuần để mua đồ ăn vặt.

Mẹ em cũng đăng video thử đôi giày và bày tỏ sự bất ngờ, cảm ơn con trai và chủ cửa hàng. Bà nói gia đình chưa từng dạy con về đạo hiếu, mà chỉ đơn giản để con cùng chăm sóc người lớn tuổi trong nhà.

“Không ngờ con lại học được từ chính hành động của chúng tôi”, người mẹ chia sẻ.