Du khách vây kín tượng 'vô tri' hot nhất Thảo Cầm Viên Sài Gòn

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:30 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Các bức tượng hình ếch, ngựa vằn, hươu cao cổ đã có từ lâu ở Thảo Cầm Viên bỗng trở thành “hiện tượng mạng”, thu hút đông đúc bạn trẻ đến chụp hình.

tuong thu Thao Cam Vien anh 1

Ghi nhận cuối tuần, bên cạnh các chuồng thú, nhiều bạn trẻ hào hứng “săn tìm”, xếp hàng chờ chụp ảnh check-in cùng các tượng thú đặt tại khu vực hồ sen. Trào lưu này được cho rằng bắt nguồn từ Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ đăng tải hình chụp cùng các tượng thú vào tháng 10 năm ngoái.

tuong thu Thao Cam Vien anh 2

Tượng ếch ngồi thiền tại hồ sen là điểm check-in nổi bật nhất. Thúy Nga (23 tuổi, phường Bình Hưng Hòa) cho biết đã xem qua những đoạn video ghi lại cảnh người xếp hàng dài để chụp ảnh. Song, cô bạn vẫn không khỏi bất ngờ trước “độ nổi tiếng” của bức tượng này. Lựa chọn khung giờ mát mẻ, dễ chịu, Nga dành khoảng 3 tiếng dạo quanh khuôn viên, tìm kiếm các tượng thú để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
tuong thu Thao Cam Vien anh 3tuong thu Thao Cam Vien anh 4tuong thu Thao Cam Vien anh 5tuong thu Thao Cam Vien anh 6

Với biểu cảm bình tĩnh, tập trung, chú ếch này được gọi là “ếch thiền định”. Nhiều bạn cũng tạo dáng tư thế khoanh chân xếp bằng. Một số video sử dụng ca khúc Anh là ngoại lệ của em hay Người im lặng gặp người hay nói làm nhạc nền đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, góp phần khiến trào lưu lan rộng.

tuong thu Thao Cam Vien anh 7

Duy Như (áo đỏ, 20 tuổi) không ngại quãng đường xa, chạy xe máy khoảng một tiếng từ Đồng Nai để đến Thảo Cầm Viên chụp hình. Đã ba lần ghé thăm nơi này, Như chia sẻ: “Những lần trước mình không để ý nhiều đến các bức tượng, chỉ nhớ chúng có biểu cảm khá hài hước. Gần đây, loạt tượng hình thú bất ngờ trở nên nổi bật và được nhiều người quan tâm như một hiện tượng”.

tuong thu Thao Cam Vien anh 8
Trào lưu này không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi cá nhân mà còn góp phần thu hút thêm du khách đến tham quan Thảo Cầm Viên. Đại diện đơn vị cho biết, khuôn viên hiện có khoảng 50 bức tượng được bố trí phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh của khách tham quan.
tuong thu Thao Cam Vien anh 9

Đông đúc bạn trẻ xếp hàng tại khu vực tượng hình gấu thay vì tìm đến các khu chuồng thú quen thuộc.
tuong thu Thao Cam Vien anh 10

Theo ghi nhận, phần lớn người chụp ảnh cùng bức tượng nằm trong độ tuổi 20-30. Các bạn chọn diện trang phục, phụ kiện thoải mái, năng động.

tuong thu Thao Cam Vien anh 11

Tượng hình ngựa vằn cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. "Mọi người xếp hàng dài nhưng chờ đợi không quá lâu. Khách tham quan tranh thủ chụp ảnh với tượng trong khoảng 2-3 phút", Trúc Như cho biết.

tuong thu Thao Cam Vien anh 12

Trong những ngày vừa qua, bức tượng hươu cao cổ trèo cây “gây sốt” trên mạng xã hội. Trước đó, Thảo Cầm Viên ghi nhận nhiều trường hợp khách tham quan leo lên chụp ảnh khiến tượng hươu cao cổ bị gãy, hư hại. Phía đơn vị hiện đã đăng tải lời nhắc nhở chú ý an toàn, giữ gìn tài sản chung với cả những bức tượng khác.
tuong thu Thao Cam Vien anh 13

"Ngày càng có thêm nhiều không gian xanh mát, vui chơi và chụp hình cho khách tham quan bên cạnh việc tìm hiểu về các loài động vật", Ngọc Ánh (20 tuổi) cho biết. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, năm 2025, Thảo Cầm Viên đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 148,6 tỷ đồng, tăng so với mức gần 128 tỷ đồng của năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả tốt hơn trong hoạt động khai thác dịch vụ và kiểm soát chi phí trực tiếp của đơn vị.

Khương Nguyễn

tượng thú Thảo Cầm Viên TP.HCM Thảo Cầm Viên tượng thú tượng hươu cao cổ Sơn Tùng MTP

