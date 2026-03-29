Quán cà phê hơn 1.000 m2, như 'vườn địa đàng' ở TP.HCM

Vừa đi vào hoạt động từ ngày 25/3, quán cà phê Vườn Thiên Giới (phường Thủ Đức, TP.HCM) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với phong cách "rừng nhiệt đới cổ đại". Bên cạnh không gian xanh mướt, điểm đến này còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi mức đầu tư khủng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, người quản lý tiết lộ tổng diện tích của quán lên đến 1.000 m2, mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.
Quán được chia thành 2 khu vực chính. Gần lối vào cổng chính là vườn cẩm tú cầu tên Mộc Hoa Trang. Không gian còn lại được thiết kế như khu rừng nhiệt đới nguyên thủy gồm nhiều tiểu cảnh như cây cổ thụ, hệ thực vật tầng thấp dày đặc, giếng trời, suối, thác nước nhân tạo. Hơi ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới được tái hiện bằng hệ thống phun sương.
Theo chia sẻ từ người đại diện quán, để duy trì sức sống của các gốc hoa và hệ sinh thái nhân tạo nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ, kỳ bí, chủ đầu tư mạnh tay chi hơn 10 tỷ đồng cho hệ thống phun sương, điều tiết ánh sáng và chăm sóc cảnh quan. Bên cạnh đó, quán còn đưa ra những quy định khá khắt khe đối với khách tham quan, trong đó có mức phạt lên tới 500.000 đồng/lần đối với hành vi giẫm lên rêu.
Ấn tượng với bối cảnh như "vườn địa đàng", Minh Thái (20 tuổi, phường Thạnh Mỹ Lợi) quyết định dành trọn ngày nghỉ tại quán cà phê để chụp hình. Nam sinh viên dậy từ 5h30, chọn sẵn trang phục và mang theo áo khoác lông để tạo phong cách thời trang trái mùa. "Thời tiết TP.HCM đang đợt nóng đỉnh điểm nhưng mặc áo lông chụp hình nhìn khá lạ. Không gian cây cối ở đây hợp với concept tôi muốn", Thái nói.
Phía trước rừng nguyên sinh là khu vực sân khấu, nơi đơn vị tổ chức các đêm nhạc acoustic.
Bùi Thùy (26 tuổi, đến từ Hải Phòng) lựa chọn quán là điểm dừng chân trong chuyến du lịch TP.HCM kéo dài 2 tuần. Thùy cho biết cô ấn tượng với giếng trời cùng thác nước nhân tạo trong vườn nhiệt đới. "Tôi thấy không gian ở đây được đầu tư rất thật, từ lớp rêu phong trên đá đến cách bố trí cây xanh đều rất tinh tế", nữ du khách nói.
Bao quanh hồ nước nhân tạo là hàng chục tấm kính dọc dựng san sát, tạo nên các lối đi hẹp đan xen. Nhờ hiệu ứng phản chiếu và trong suốt của kính, khu vực này mang cảm giác như một mê cung thị giác.
Nhiều khách đến đây cũng chuẩn bị trang phục để chụp ảnh giữa lối đi phủ đầy cây xanh. Thùy Tiên (28 tuổi, phường Tân Phú) chọn trang phục phong cách cổ điển với khăn trùm đầu và váy dài để phù hợp với không gian khu vườn nhiệt đới tại quán cà phê.
Tuy nhiên, do lượng khách tập trung quá đông vào cuối tuần, nhiều người phải chờ đợi khá lâu, có thời điểm lên đến 1,5 giờ mới nhận được nước uống. Bên cạnh đó, tiểu cảnh hồ nước được vệ sinh thủ công ít nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.
Trước khi vào tham quan và sử dụng dịch vụ, khách cần mua vé vào cổng, với giá khoảng 120.000 đồng/người lớn và 100.000 đồng/trẻ em, đã tính kèm đồ uống. Trong ảnh là một phần vườn nhiệt đới nhìn từ trên cao.
Khi bạn không thực hiện được việc mà đối phương nhờ vả, từ chối thẳng thắn là điều nên làm. Đừng đưa bản thân vào thế khó vì tính cả nể, người thấu tình đạt lý sẽ hiểu cho bạn. Khi sự từ chối trở nên dễ dàng hơn, các mối quan hệ cũng sẽ tốt đẹp hơn.