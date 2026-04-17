Chủ xe kinh hãi vì trăn quý hiếm khổng lồ chui vào nắp capô

Một cá thể trăn lớn bất ngờ thò đuôi ra từ nắp capô ôtô đậu ven đường tại phường Cam Đường (Lào Cai) khiến người dân hoảng hốt, buộc lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an phường Cam Đường (Lào Cai) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp xử lý một cá thể trăn lớn do người dân phát hiện trên địa bàn, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 16/4, người dân tại khu vực tổ 31 Bắc Cường, phường Cam Đường phát hiện một cá thể trăn lớn đang bò trườn trong một ôtô Hyundai màu ghi. Con vật thò đuôi ra ngoài khiến nhiều người bất ngờ. Người dân sau đó vây bắt và báo tin cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể trăn có trọng lượng trên 10 kg, được xác định là động vật hoang dã quý hiếm. Ngay sau khi bắt giữ an toàn, người dân đã chủ động bàn giao cho công an phường để xử lý theo quy định.

Sau khi vây bắt, trăn được người dân đưa về công an phường xử lý. Ảnh: ĐVCC.

Đại diện Công an phường Cam Đường cho biết đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Sau đó, cá thể trăn được bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn, đảm bảo an toàn cho cả người dân và động vật.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 9/4, một trường hợp khác cũng liên quan đến cá thể trăn đã được người dân phát hiện trên địa bàn. Cụ thể, một sinh viên Cao đẳng Lào Cai, trú tại xã Bảo Yên) nhìn thấy cá thể trăn trên đường Trần Hưng Đạo. Ngay sau đó, anh đã chủ động trình báo và bàn giao cho công an phường Cam Đường.

"Công an phường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến động vật hoang dã. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn và góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên", đại diện đơn vị cho hay.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy hiểm như trăn, rắn lớn, người dân không nên tự ý tiếp cận hoặc xử lý mà cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất. Việc xử lý đúng quy trình không chỉ đảm bảo an toàn cho con người mà còn góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Hiện vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định, cá thể trăn đang được chăm sóc tại cơ sở bảo tồn chuyên trách.