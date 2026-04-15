Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:01 (GMT+7)
Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông mặc áo đen lập tức băng qua phiến đá hiểm trở tại đảo Lan Châu (Nghệ An) để cứu nam sinh đang vùng vẫy dưới nước.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dũng cảm, liều mình lao ra cứu người thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, anh nhanh chóng băng qua những phiến đá lởm chởm, sắc nhọn rồi cứu được nam sinh đang vùng vẫy giữa dòng nước và đưa vào bờ an toàn. Hành động dứt khoát, không do dự của người đàn ông này khiến nhiều dân mạng gọi anh là "anh hùng giữa đời thường".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Hải (sống tại Nghệ An), người đăng tải clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/4 tại đảo Lan Châu (Cửa Lò, Nghệ An).

"Lúc đó tôi đang chụp ảnh cùng bạn thì nghe thấy tiếng một học sinh liên tục kêu cứu. Ngay lập tức, người đàn ông áo đen chạy như bay ra phía dòng nước để cứu cậu bé", chị Hải chia sẻ.

Theo chị Hải, khi được đưa lên bờ, nam sinh vẫn còn tỉnh táo nhưng đã thấm mệt do đuối sức. Dù biết bơi, em bị kiệt sức nên không thể tự vào bờ. Sau đó, học sinh này đã gửi lời cảm ơn đến ân nhân. Người đàn ông áo đen chỉ chia sẻ: "Thấy người gặp nạn thì tôi cứu thôi, không nghĩ nhiều".

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi sự dũng cảm, phản ứng nhanh nhạy của người đàn ông áo đen.

Từ sự việc, chị Hải cũng khuyến cáo các gia đình và học sinh khi đi tắm biển cần chú ý an toàn, hạn chế bơi ở khu vực nước sâu hoặc địa hình nguy hiểm để tránh đuối sức.

An Chi

Clip: NVCC

