Người đàn ông lao xuống cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm

Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An) cho biết sáng nay (13/4), địa phương đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất và trao giấy khen cho anh Nguyễn Trọng Khánh (trú xóm Hà Long) vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trong tình huống nguy cấp.

UBND xã Vạn An khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Trọng Khánh. Ảnh: Hồng Thái.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), nhiều người dân phát hiện một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh đã không chần chừ, bất chấp nguy hiểm lập tức lao xuống dòng nước, phối hợp cùng một số người dân nhanh chóng tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ an toàn.

Nhờ được cứu kịp thời, cả hai mẹ con đều giữ được tính mạng. Sau khi lên bờ, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con và bật khóc trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Người dân đưa thuyền hỗ trợ đưa hai mẹ con nhảy cầu vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, vết thương khá sâu và phải khâu ngay sau đó. Sau khi đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, người dân đã đưa anh đến cơ sở y tế để xử lý vết thương.

Lãnh đạo UBND xã Vạn An đánh giá, hành động của anh Khánh thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người trong tình huống khẩn cấp, là nghĩa cử đẹp, đáng trân trọng trong đời sống.