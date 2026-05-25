Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hàng trăm người tìm kiếm nữ sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi

  • Thứ hai, 25/5/2026 14:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 25/5, lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn.

Hàng trăm người đang tích cực tìm nữ sinh dọc khu vực con suối và vùng hạ lưu. Ảnh: Tiền Phong.

Theo lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, hàng trăm người được huy động xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân dọc khu vực con suối và vùng hạ lưu, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/5, tại khu vực con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Lang Biang - Đà Lạt), bé gái 12 tuổi, học lớp 6, bất ngờ bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi khi đang chơi cùng bạn ở khu vực này.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu con suối.

Ghi nhận trong chiều 24/5, khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện mưa dông lớn, nhiều nơi có mưa đá trong thời gian ngắn. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng mạnh, chảy xiết.

Nữ sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi mất tích

Mưa giông kèm nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đã cuốn trôi một bé gái học lớp 6 tại phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

18 giờ trước

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 3 người chết và mất tích

Đến sáng 21/5, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa vẫn được triển khai khẩn trương.

08:05 21/5/2026

Một học sinh tử vong, một học sinh mất tích trên sông Nho Quế

Trong lúc cứu bạn bị đuối nước tại khu vực chân Thủy điện Nho Quế 3, nam sinh lớp 10 ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang không may bị nước cuốn trôi cùng một học sinh khác.

20:13 16/5/2026

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/hang-tram-nguoi-dang-tim-kiem-nu-sinh-lop-6-bi-nuoc-cuon-troi-post1846077.tpo

Theo Thái Lâm/Tiền Phong

nữ sinh mất tích Lâm Đồng nước cuốn trôi mất tích lâm đồng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý