Nữ sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi mất tích

  • Chủ nhật, 24/5/2026 21:29 (GMT+7)
Mưa giông kèm nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đã cuốn trôi một bé gái học lớp 6 tại phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tối 24/5, lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tìm kiếm một bé gái học lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, tại khu vực con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Langbiang - Đà Lạt), bé gái trong lúc đi qua khu vực này thì bất ngờ bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn mất tích.

Gần 60 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực Langbiang - Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao và chảy xiết. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu con suối.

Đến khoảng 19h cùng ngày, gần 60 người thuộc các lực lượng công an, dân quân, cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Ghi nhận trong chiều 24/5, khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện mưa giông lớn, nhiều nơi có mưa đá trong thời gian ngắn. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế đi qua các khu vực suối, vùng trũng thấp trong thời điểm mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Thái Lâm/Tiền Phong

