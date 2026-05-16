Một học sinh tử vong, một học sinh mất tích trên sông Nho Quế

Trong lúc cứu bạn bị đuối nước tại khu vực chân Thủy điện Nho Quế 3, nam sinh lớp 10 ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang không may bị nước cuốn trôi cùng một học sinh khác.

Chiều 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, thôn Quán Xí, xã Khâu Vai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h23 ngày 15/5, các cháu M.M.C. (SN 2009), V.T.S. (SN 2009) và M.T.D. (SN 2011) cùng trú tại xã Khâu Vai, rủ nhau xuống khu vực chân thủy điện tắm suối.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm kiếm nạn nhân.

Trong lúc tắm, cháu M.T.D. không may bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, cháu M.M.C. đã kịp thời lao xuống cứu và đưa được bạn lên bờ an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, cháu V.T.S. tiếp tục gặp nạn. M.M.C. tiếp tục xuống nước cứu bạn, nhưng cả hai bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Khâu Vai cùng người dân địa phương tìm thấy thi thể cháu M.M.C., còn cháu V.T.S. vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng xuyên đêm băng rừng, vượt núi tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra sự việc có địa hình hiểm trở, phải đi bộ hơn 1 km đường rừng mới tiếp cận được hiện trường. Thời tiết ban đêm lạnh sâu, nước sông Nho Quế chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn triển khai các phương án tìm kiếm cháu V.T.S. dọc khu vực lòng sông và các vị trí nghi vấn.