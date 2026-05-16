Chồng tử vong, con gái mất tích sau vụ chìm ghe

  • Thứ bảy, 16/5/2026 16:26 (GMT+7)
Ngày 16/5, lãnh đạo xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau xác nhận địa bàn xảy ra vụ chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân, thuộc ấp Năm Đảm, làm 3 người trong gia đình thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu trên sông nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc ghe bị chìm. Ảnh: VOV.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 23h ngày 15/5, ghe mang số đăng ký CM-10666 neo đậu tại khu vực bến bốc dỡ vật liệu xây dựng để chờ nước lớn thì bị chìm. Trên ghe có ba người gồm bà Dương Thị Bích Thùy (34 tuổi), chồng là ông K (46 tuổi), con là bé Đ (6 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang.

Bà Thùy được đưa đi cấp cứu, ông K đã được tìm thấy tử vong, riêng cháu Đ vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm người mất tích và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Trần Hiếu/VOV

