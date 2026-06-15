Duy Mạnh khoe body trên biển Maldives

Đăng video vui chơi trên biển Maldives, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh thu hút sự chú ý với thân hình săn chắc.

Duy Mạnh gây sốt khi khoe body trên biển Cầu thủ Duy Mạnh đăng tải video vui chơi ở biển Maldives, khoe thân hình săn chắc thu hút sự chú ý.

Tối 15/6, trên kênh TikTok 1,2 triệu lượt theo dõi, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đăng video vui chơi ở biển với dòng chú thích: "Mùa hè ở biển". Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào vóc dáng rắn rỏi của trung vệ sinh năm 1996. Nhiều fan cũng bật cười vì màn cố "diễn nét ngầu" nhưng vụng về trước ống kính của anh.

Duy Mạnh đang trong kỳ nghỉ sau mùa V.League 2025/26. Anh cùng bà xã Quỳnh Anh và 2 con có chuyến du lịch ở quốc đảo Maldives. Gia đình cầu thủ Văn Quyết và Huyền Mi - chị gái của Quỳnh Anh - cũng cùng đi nghỉ.

Vài ngày qua, hai vợ chồng khoe nhiều khoảnh khắc tắm biển, bơi giữa đàn cá mập, cá đuối ở quốc gia nhỏ nhất châu Á. Một số dân mạng cũng nhận ra tại Maldives 3 năm trước, khi mới có con trai đầu lòng Duy Minh (biệt danh Ú), Duy Mạnh và Quỳnh Anh bất ngờ thông báo về em bé Tường San (biệt danh Cony) trong bụng mẹ.

Gia đình Duy Mạnh có kỳ nghỉ ở Maldives dịp hè. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.

Duy Mạnh và CLB Hà Nội kết thúc V.League 2025/26 ở vị trí thứ 4. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, đội bóng thủ đô rớt khỏi top 3 trong bảng xếp hạng.

Ngày 15/6, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 28 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026. Duy Mạnh là một trong số cầu thủ giàu kinh nghiệm được triệu tập, bên cạnh Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung hay thủ môn Đặng Văn Lâm. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội.

Duy Mạnh và vợ Quỳnh Anh kết hôn năm 2020. Sau 6 năm hôn nhân, họ có 2 con, một trai, một gái. Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Cô cùng chị gái Huyền Mi hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online.

Quỳnh Anh và các con thường tới sân cổ vũ Duy Mạnh thi đấu. Khi có thời gian nghỉ, cả gia đình dành thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng.