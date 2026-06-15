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Video khach Tay 'toat mo hoi' khi dau gay cung co gai dan toc Thai hinh anh

Video khách Tây 'toát mồ hôi' khi đấu gậy cùng cô gái dân tộc Thái

17:58 7/6/2026 17:58 7/6/2026 Đời sống 16.1K

Màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài và cô gái người Thái tại phố đi bộ Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dù có lợi thế lớn về thể hình, vị khách vẫn tỏ ra khá vất vả khi phải duy trì tư thế ngồi xổm và đối đầu với đối thủ nhỏ con nhưng giàu kinh nghiệm trong môn thể thao dân gian này.

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Video biển Sầm Sơn kín đặc người hút triệu lượt xem

12:18 7/6/2026 12:18 7/6/2026 Đời sống 5.9K

Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè

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