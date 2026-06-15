'Bò Đen' và các CĐV gây sốt trên khán đài World Cup 2026

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Trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tại World Cup 2026, một cổ động viên đặc biệt xuất hiện trên khán đài. Nhiều lần trong trận đấu, ống kính truyền hình hướng về một người đàn ông có diện mạo khác thường. Khuôn mặt phủ kín màu đen, đôi mắt trắng nổi bật cùng mái tóc bạc và bộ râu đặc trưng khiến ông dễ dàng nổi bật giữa hàng chục nghìn khán giả.
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Người đàn ông đó là Necmeddin Çelikhan, thường được biết đến với biệt danh Udi Neco. Ông là một thợ kim hoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ và từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ đội tuyển quốc gia. Suốt hơn 40 năm qua, Udi Neco đã theo chân tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đến nhiều sân vận động và giải đấu trên khắp thế giới. Ông cũng là cổ động viên nổi tiếng của Besiktas, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
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Điểm tạo nên dấu ấn riêng của Udi Neco là phong cách hóa trang lấy cảm hứng từ hình tượng "Bò Đen" - biểu tượng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không khuất phục. Trước mỗi trận đấu, ông thường dành nhiều giờ để sơn mặt, chuẩn bị trang phục và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.
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Sự xuất hiện của Udi Neco diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt trước trận ra quân của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026. Đội bóng áo đỏ được đánh giá nhỉnh hơn Australia và nhận được sự cổ vũ áp đảo.
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Trong phần lớn thời gian đầu trận, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng và số cơ hội dứt điểm vượt trội. Tuy nhiên, điều họ thiếu lại là những bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Australia lựa chọn lối chơi chặt chẽ và kiên nhẫn. Hàng phòng ngự chắc chắn cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Patrick Beach giúp Socceroos đứng vững trước sức ép từ đối thủ.
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Không chỉ trên sân cỏ, các cổ động viên Australia cũng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên khán đài. Một người hâm mộ đã thực hiện màn "shoey" nổi tiếng - rót bia vào giày rồi uống cạn trong tiếng reo hò của những người xung quanh.
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Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bất ngờ lớn đã xảy ra. Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Sau trận đấu, ca khúc nổi tiếng Thunderstruck của ban nhạc AC/DC vang lên khắp sân BC Place. Với các cổ động viên Australia, đó là bản nhạc hoàn hảo cho chiến thắng.
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Cổ động viên Cameron Atfield mô tả đây là "khởi đầu không thể tuyệt vời hơn" cho đội tuyển Australia trước khi hòa vào những cái ôm và tiếng hò reo của các đồng hương. Bên ngoài sân vận động, không khí ăn mừng tiếp tục kéo dài. Matt Fitzharding, một cổ động viên đến từ Perth, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thi đấu đầy nỗ lực và gây ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Australia đã cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để giành chiến thắng xứng đáng.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.