Cái ôm gây bão mạng tại World Cup 2026

Khoảnh khắc Moises Caicedo và Christ Inao Oulaï ôm nhau sau một tình huống va chạm trên sân trong trận Ecuador - Bờ Biển Ngà đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Moises Caicedo ôm Christ Inao Oulaï để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh cắt từ clip.

Màn so tài giữa đội tuyển Bờ Biển Ngà và Ecuador ở lượt trận mở màn bảng E World Cup 2026 diễn ra sáng 15/6. Với tương quan lực lượng không quá chênh lệch, hai đại diện đến từ châu Phi và Nam Mỹ tạo nên thế trận giằng co, liên tục ăn miếng trả miếng trong suốt 90 phút.

Ecuador là đội kém may mắn hơn trong hiệp một khi 2 lần đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà. Ở hiệp hai, một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất xuất phát từ tình huống giữa Moises Caicedo và Christ Inao Oulaï ở phút 79.

Tình huống tranh chấp giữa Moises Caicedo và Christ Inao Oulaï. Ảnh: Reuters.

Trong một pha tranh chấp, Caicedo phạm lỗi với cầu thủ bên phía Bờ Biển Ngà nhưng không lập tức xin lỗi và tiếp tục di chuyển như không có chuyện gì xảy ra. Không hài lòng với thái độ đó, Christ Inao Oulaï đã kéo áo tiền vệ người Ecuador để giữ anh lại.

Tình huống tưởng chừng có thể dẫn đến tranh cãi căng thẳng trên sân. Thế nhưng ngay sau đó, Caicedo chủ động quay lại gửi lời xin lỗi tới đối thủ. Căng thẳng nhanh chóng được hóa giải khi hai cầu thủ ôm nhau và dành cho nhau sự tôn trọng trước khi trận đấu tiếp tục.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang thể thao và cộng đồng bóng đá tại Việt Nam cũng như quốc tế đồng loạt chia sẻ đoạn video, bày tỏ sự thích thú trước cách hai cầu thủ giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh và fair-play.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0, HLV Emerse Fae đã tạo nên bước ngoặt bằng quyết định tung Amad Diallo vào sân.

Sự điều chỉnh này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 90, từ đường chuyền của Wilfried Singo, Diallo - ngôi sao thuộc biên chế Manchester United - tung cú sút chân trái quyết đoán, đánh bại thủ môn Ecuador, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng ở phút 90 giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 đầy trong trận ra quân và tạm vươn lên vị trí thứ hai bảng E. Trong bối cảnh tuyển Đức được đánh giá vượt trội trong bảng đấu này, 3 điểm trước Ecuador mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp "Những chú voi rừng" nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.