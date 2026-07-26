Phía sau bức ảnh gây xúc động ở Nghĩa trang Mai Dịch

Khoảnh khắc một người lặng lẽ thắp nén hương giữa những hàng mộ tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) trong đêm tri ân 24/7 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Bức ảnh một người dân lặng lẽ thắp nhang do anh Đức Thành chụp thu hút sự chú ý. Ảnh: NVCC.

Ngày 26/7, mạng xã hội lan truyền một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông lặng lẽ thắp nén hương giữa Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Khung hình với ánh nến, làn khói hương và bóng người cúi đầu trước phần mộ liệt sĩ đã chạm đến cảm xúc của nhiều người trong những ngày hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tác giả bức ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Thành, cho biết tác phẩm được chụp vào khoảng 20h45 ngày 24/7 trong chương trình thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Theo anh Thành, trước khi bấm máy, anh dành gần 30 phút đi dọc các lối trong nghĩa trang để dâng hương và quan sát. Khi bắt gặp khoảnh khắc một người chuẩn bị thắp nén hương trước phần mộ liệt sĩ, anh mất khoảng 1-2 phút căn chỉnh góc máy và ánh sáng rồi ghi lại đúng thời điểm mong muốn.

Nhiếp ảnh gia cho biết khi đi qua từng phần mộ, anh không chỉ muốn ghi lại một khuôn hình đẹp mà còn mong bức ảnh có thể truyền tải tinh thần tri ân và chạm đến cảm xúc của người xem.

Trước thời khắc bấm máy, anh còn cầu mong các liệt sĩ "phù hộ để mình chụp được một bức ảnh có sức lan tỏa tới giới trẻ", để lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở dịp 27/7 mà trở thành giá trị được gìn giữ mỗi ngày. Chỉ khoảng 10-20 giây sau, một khuôn hình xuất hiện trước mắt và anh lập tức giơ máy ghi lại.

Việc bức ảnh được chia sẻ rộng rãi khiến anh hạnh phúc vì tác phẩm nhỏ bé của mình góp phần lan tỏa thông điệp đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Điều khiến tác giả xúc động nhất là chứng kiến nhiều bạn trẻ bày tỏ sự trân trọng trước những mất mát của dân tộc.

"Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hình ảnh ý nghĩa được chia sẻ trong dịp này, để không chỉ người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế hiểu hơn về lịch sử, về những năm tháng đất nước kiên cường vượt qua chiến tranh và thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay", anh nói.

Nằm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội, Nghĩa Trang Mai Dịch được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9 ha để quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của thành phố Hà Nội. Đây cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước.