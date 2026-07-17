Sau nhiều ngày làm việc khẩn trương, đã có gần 100 bộ hài cốt được lực lượng chức năng tìm thấy, quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Đến hết ngày 17/7, lực lượng chức năng đã phát hiện 96 bộ hài cốt, 2 bộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng.

Theo cập nhật của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17/7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm hài cốt tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đội đã phát hiện, cất bốc thêm được 3 bộ hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo. Con số này nâng tổng số hài cốt tìm kiếm, quy tập được tính đến hết ngày 17/7 là 96 bộ hài cốt, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Đây tiếp tục là những tín hiệu tốt, củng cố nhận định ban đầu về khu vực chôn cất tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Công tác khai quật và xác minh danh tính vẫn đang tiếp tục được triển khai thận trọng, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và góp phần làm sáng tỏ thêm những dấu tích lịch sử còn nằm lại giữa lòng thành phố.

Cũng trong ngày 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), chiến sĩ Quân đội, Công an, các chuyên gia, lực lượng pháp y, cùng các cơ quan, đơn vị đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Đây là công việc đặc biệt thiêng liêng, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Trước đó, vào tối 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã trao đổi thẳng thắn về quá trình triển khai công việc tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, khẳng định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Hoạt động này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.