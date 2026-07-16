Hy vọng tìm thấy hài cốt Anh hùng LLVT Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu

Cùng với việc quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Giải phóng và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, lực lượng chức năng kỳ vọng xác định được nơi an nghỉ của 2 Anh hùng LLVTND ở CV Lê Thị Riêng.

Gia đình Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng. Ảnh có sử dụng AI để nâng dung lượng ảnh. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục được triển khai khẩn trương. Cùng với việc xác minh danh tính các liệt sĩ Quân Giải phóng và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh TP.HCM kỳ vọng có thể xác định được nơi an nghỉ của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

Khu vực đang khai quật vốn thuộc Nghĩa địa Chí Hòa xưa. Tại đây, hiện còn nhà bia tưởng niệm ghi nhận nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Phó Trưởng ban Công vận Sài Gòn - Gia Định.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chiều 15/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo các tài liệu lịch sử, hai đồng chí bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giữ trong năm 1967. Dù bị giam cầm và tra tấn, hai đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng.

Rạng sáng 31/1/1968, đúng thời điểm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân bắt đầu, hai đồng chí bị sát hại. Thi hài sau đó được đưa về chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa nhưng vị trí phần mộ cụ thể không được xác định. Đến thập niên 1980, nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng công viên văn hóa mang tên Lê Thị Riêng.

Để phục vụ công tác nhận dạng, cơ quan chức năng đang phối hợp với thân nhân của hai liệt sĩ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Các mẫu này sẽ được đối sánh với ADN từ những hài cốt được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng nhằm xác định danh tính theo căn cứ khoa học.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết việc xác minh danh tính được tiến hành đối với toàn bộ hài cốt tìm thấy tại hiện trường. Trong đó, trường hợp của đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu được đặc biệt quan tâm vì đây là hai cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào cách mạng Sài Gòn - Gia Định, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đến ngày 15/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể tại khu vực A, phía sau Nhà Truyền thống. Qua các di vật thu được và đặc điểm hiện trường, bước đầu xác định nhiều hài cốt thuộc các liệt sĩ Quân Giải phóng và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công tác khai quật và xác minh danh tính vẫn đang tiếp tục được triển khai thận trọng, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và góp phần làm sáng tỏ thêm những dấu tích lịch sử còn nằm lại giữa lòng thành phố.

Người đàn ông 8 năm đi tìm rãnh mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng Bắt đầu từ 3 bức ảnh tư liệu chiến tranh, KTS Nguyễn Xuân Thắng dành gần 10 năm giải mã từng chi tiết để xác định vị trí rãnh mộ tại khu vực nay là công viên Lê Thị Riêng.