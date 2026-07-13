Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến viếng tại CV Lê Thị Riêng

Có mặt tại công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào trước khi vào khu vực dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bà Lệ nghẹn ngào trước giờ vào thắp nhang cho các Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 13/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), giữa dòng người đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) ngồi lặng đi khá lâu. Trước giờ vào dâng hương, bà nhiều lần nghẹn lời, một lúc mới có thể cất tiếng nói.

"Tôi chờ cả một đời. Hôm nay chỉ mong được vào thắp cho các liệt sĩ ở đây một nén nhang", người phụ nữ 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (chiến sĩ giải phóng quân hy sinh năm 1968) xúc động nói với Tri Thức - Znews.

Đứng cạnh bà Lệ, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cũng không giấu được cảm xúc. Ông cho biết cả gia đình đi từ xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) lên công viên Lê Thị Riêng để viếng các Anh hùng liệt sĩ.

"Gia đình tôi cũng đang từng ngày chờ đợi kết quả giám định ADN với hy vọng người được tìm thấy chính là anh trai mình", ông rưng rưng nói.

Gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thắp nhang tại bia tưởng niệm liệt sĩ.

Một tuần trước, ông Nhỏ là người đọc được thông tin trên Internet về việc lực lượng quy tập phát hiện hài cốt cùng di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong quá trình khai quật rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng.

Ông lập tức gọi điện báo tin cho bà Lệ và những người thân trong gia đình.

Thông tin được Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố di vật ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đối chiếu với hồ sơ, gia đình nhận thấy nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, anh trai ông Nhỏ. Từ đó, một tia hy vọng được nhen lên sau nhiều thập kỷ.

"Từ hôm biết tin đến nay, cả nhà đều thấp thỏm. Mọi người chỉ mong sớm có kết quả ADN để biết có đúng là anh mình hay không", ông Nhỏ chia sẻ.

Dù rất mong chờ, gia đình cho biết sẽ kiên nhẫn đợi kết luận của cơ quan chức năng. Theo lực lượng làm nhiệm vụ, mọi hài cốt và di vật phát hiện tại hiện trường đều được bảo quản, giám định theo đúng quy trình trước khi xác định danh tính.

Với bà Lệ, việc được có mặt tại nơi ông Quên cùng các đồng đội đang được tìm kiếm là sự an ủi lớn. Sau gần 60 năm, điều bà mong mỏi nhất vẫn không thay đổi.

"Nếu đúng là ông Quên, gia đình chỉ mong được đón ông về. Để ông có một nơi yên nghỉ, để con cháu có chỗ thắp hương. Chúng tôi chờ ngày đó lâu lắm rồi", bà nói.

Người phụ nữ 58 năm giữ lời hẹn cưới với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.