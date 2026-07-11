Phát lộ thêm 20 hài cốt, một bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

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Cuối ngày 11/7, các Đội K, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện và quy tập 20 bộ hài cốt, 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Tổng số hài cốt được tìm thấy sau nhiều ngày triển khai nhiệm vụ đã nâng lên 49 bộ.
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Đơn vị cũng thu được 7 bộ di vật đi kèm, gồm dép, răng bọc vàng, chai dầu và bấm móng tay.
Sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, các hiện vật thu được đều là những dấu tích có giá trị, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin và nhận dạng liệt sĩ trong thời gian tới.
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Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các lực lượng phối hợp vẫn làm việc liên tục tại hiện trường. Công tác khai quật được thực hiện tỉ mỉ theo từng lớp đất. Mỗi dấu vết đều được kiểm tra cẩn trọng.
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Mỗi di vật đều được thu thập, bảo quản và ghi nhận theo đúng quy trình. Tất cả đều hướng đến mục tiêu không để sót lại bất kỳ phần hài cốt hay kỷ vật nào của các Anh hùng liệt sĩ.
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Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đại tướng trực tiếp đến kiểm tra tại khu vực khai quật và nghe báo cáo về tiến độ tìm kiếm, quy trình cất bốc, bảo quản hài cốt, công tác thu thập, giám định ADN và phương án tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Nơi này được xác định có nhiều dấu hiệu liên quan đến các rãnh mộ tập thể sau Tết Mậu Thân 1968. Việc liên tiếp phát hiện thêm hài cốt và di vật trong những ngày gần đây tiếp tục củng cố cơ sở cho công tác tìm kiếm, mở ra hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
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Theo kế hoạch, ngày 12/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng khu vực khai quật và triển khai các phần việc theo phương án đã được phê duyệt. Kết quả tìm kiếm, cất bốc trong ngày sẽ được đơn vị thông tin sau 16h.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tập trung ở Khu vực A - vị trí đầu tiên được radar xuyên đất phát hiện dấu hiệu dị thường:
- Ngày 23/6: Đào khảo sát, phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật quý giá, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
- Ngày 6/7: Ngày đầu triển khai tìm kiếm quy mô lớn, phát hiện thêm 4 bộ hài cốt. Tổng cộng: 9 bộ.
- Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt. Tổng cộng: 11 bộ.
- Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần và mở rộng hiện trường.
- Ngày 9/7: Mở rộng hố đào sâu 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, bóc tách khoảng 50 m3 đất. Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng cộng: 16 bộ.
- Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt. Tổng cộng: 29 bộ.
- Ngày 11/7: Phát hiện 20 bộ hài cốt, 1 bộ tập thể cùng 7 bộ di vật đi kèm. Tổng cộng: 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể đã được tìm thấy.