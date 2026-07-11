Phát lộ thêm 20 hài cốt, một bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Nơi này được xác định có nhiều dấu hiệu liên quan đến các rãnh mộ tập thể sau Tết Mậu Thân 1968. Việc liên tiếp phát hiện thêm hài cốt và di vật trong những ngày gần đây tiếp tục củng cố cơ sở cho công tác tìm kiếm, mở ra hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.