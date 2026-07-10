Thêm nhiều hài cốt xuất lộ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục phát hiện thêm nhiều hài cốt trong quá trình mở rộng phạm vi khai quật. Đáng chú ý, một số hài cốt nằm chồng lên nhau theo từng lớp, đúng như lời kể các nhân chứng về việc chôn cất tập thể vào năm 1968.