Thêm nhiều hài cốt xuất lộ ở công viên Lê Thị Riêng

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Sáng 10/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục phát hiện thêm nhiều hài cốt trong quá trình mở rộng phạm vi khai quật. Đáng chú ý, một số hài cốt nằm chồng lên nhau theo từng lớp, đúng như lời kể các nhân chứng về việc chôn cất tập thể vào năm 1968.
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Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khác nhau, có vị trí xếp chồng nhiều lớp trong cùng một hố chôn. Mỗi khi xuất lộ dấu tích xương hoặc di vật, lực lượng quy tập đều dừng phương tiện cơ giới, chuyển sang bóc tách hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng và tránh ảnh hưởng đến các di vật còn lại.
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Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập tại hiện trường sáng 10/7.
Đội tìm kiếm bước đầu phát hiện một số di vật bao gồm nhẫn, lọ thủy tinh, dây dù...
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Các di vật được vệ sinh ngay tại hiện trường.
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Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết quá trình tìm kiếm, khai quật tại công viên Lê Thị Riêng đã xác định bên dưới rãnh mộ có 2 lớp hài cốt.
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"Thông qua các di vật được phát hiện trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng xác định lớp phía trên là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được nhận định là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.
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Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 hài cốt cùng nhiều di vật như tăng võng, cúc áo, lược, băng đạn, mảnh vải và các vật dụng cá nhân. Toàn bộ hài cốt, di vật được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định, xác minh thông tin và đối chiếu ADN, hướng đến mục tiêu xác định danh tính các liệt sĩ.
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Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai tại những khu vực có tín hiệu nghi vấn trên cơ sở kết quả khảo sát địa vật lý, tư liệu lịch sử và thông tin do các nhân chứng cung cấp.
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Mỗi phát hiện mới không chỉ góp phần làm sáng tỏ những dấu tích còn sót lại của chiến trường năm xưa, mà còn mở thêm hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau gần sáu thập kỷ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tập trung ở Khu vực A - vị trí đầu tiên được radar xuyên đất phát hiện dấu hiệu dị thường:
- Ngày 23/6: Đào khảo sát, phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật quý giá, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
- Ngày 6/7: Ngày đầu triển khai tìm kiếm quy mô lớn, phát hiện thêm 4 bộ hài cốt. Tổng cộng: 9 bộ.
- Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt. Tổng cộng: 11 bộ.
- Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần và mở rộng hiện trường.
- Ngày 9/7: Mở rộng hố đào sâu 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, bóc tách khoảng 50 m3 đất. Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng cộng: 16 bộ.