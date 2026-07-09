Xác định 2 lớp hài cốt trong rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện 2 lớp hài cốt trong rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng được đánh giá là manh mối quan trọng, phục vụ quá trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh.

Đội K73 khảo sát hiện trường chuẩn bị quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 9/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết quá trình tìm kiếm, khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã xác định bên dưới rãnh mộ có 2 lớp hài cốt.

"Thông qua các di vật được phát hiện trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng xác định lớp phía trên là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được nhận định là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho hay.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh việc khai quật được triển khai theo nguyên tắc thận trọng, tỉ mỉ và không để xảy ra sai sót. Đội tìm kiếm hiện trường bóc tách từng lớp địa tầng để bảo đảm giữ nguyên hiện trạng và tránh ảnh hưởng đến các hài cốt còn nằm bên dưới. Quá trình tìm kiếm được thực hiện theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau" để từng bước làm rõ cấu trúc rãnh mộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (chính giữa) quan sát lực lượng khảo sát hiện trường tại công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 9/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Sau khi khai quật từng lớp, các đơn vị sẽ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Khi có kết quả, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành đối chiếu chéo với mẫu ADN của thân nhân và các nguồn dữ liệu liên quan nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm TP.HCM là địa phương đầu tiên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các phương pháp như khảo sát địa vật lý, phân tích tư liệu lịch sử, bóc tách địa tầng và giám định ADN đã được áp dụng tại hiện trường. Mô hình này sau đó được nhiều địa phương như Quảng Ngãi và Quảng Trị tham khảo, triển khai trong quá trình tìm kiếm liệt sĩ.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu rà soát các trận đánh lớn trên địa bàn và xây dựng kế hoạch tìm kiếm dài hạn. Thành phố cũng dự kiến thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia nhiều lĩnh vực. Nhóm này sẽ nghiên cứu, bóc tách và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử, địa chất và nhân chứng nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc mở rộng phạm vi tìm kiếm.