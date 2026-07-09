Nhóm nghiên cứu Mỹ cung cấp tư liệu về hố chôn tập thể ở Tân Sơn Nhất

Nhóm nghiên cứu từ Mỹ cho biết đã phát hiện nhiều tư liệu quý về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bao gồm 4 video rõ nét.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm mộ liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất tháng 7/2017. Ảnh: Hải An.

PGS.TS Alex Thai Dinh Vo, đại diện nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) kiêm Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (VNCA), cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm nhiều tư liệu liên quan trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Thông tin được ông đưa ra trong buổi Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cho TP.HCM chiều 9/7.

Theo PGS.TS Alex Thai Dinh Vo, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 10 bức ảnh được chụp trong thời điểm diễn ra chiến sự. Các bức ảnh ghi lại hiện trường với nhiều thi thể tập trung tại một khu vực. Đây được đánh giá là nguồn tư liệu có giá trị đối với quá trình đối chiếu, xác minh thông tin.

PGS.TS Alex Thai Dinh Vo cho biết nhóm nghiên cứu vừa phát hiện thêm nhiều tư liệu liên quan trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngoài hình ảnh, nhóm còn phát hiện 4 đoạn phim do quân đội Mỹ ghi hình ngay trong thời điểm diễn ra trận đánh. Những đoạn phim thể hiện khá rõ hiện trường và nhiều chi tiết liên quan. Hiện nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục tổng hợp, phân tích và xác minh nguồn tư liệu. Các tài liệu này chưa được bàn giao ngay cho phía Việt Nam.

"Chúng tôi muốn hoàn thiện việc đối chiếu trước khi chuyển giao. Mỗi chi tiết đều cần được kiểm chứng để bảo đảm giá trị phục vụ công tác tìm kiếm", PGS.TS Alex Thai Dinh Vo nói.

Liên quan công tác tìm kiếm hố chôn liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết sau khi thông tin được công bố, nhóm nghiên cứu và các cơ quan chức năng đã nhận được khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn có giá trị. Nguồn tin đến từ nhiều tỉnh, thành lân cận TP.HCM.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, nhiều người cung cấp thông tin là cựu chiến binh, nhân chứng hoặc thân nhân các gia đình từng biết về khu vực chiến sự. Các dữ liệu đang được TP.HCM tiếp nhận và phân loại. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ và thông tin thực địa trước khi xác định các bước tiếp theo.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Thành Trung (bên phải) trao đổi với kiến trúc sư Phạm Xuân Thắng (bên trái) sáng 9/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết việc tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh cần dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Mỗi bức ảnh, đoạn phim hay lời kể của nhân chứng đều có thể trở thành đầu mối quan trọng. Khi được đối chiếu với hồ sơ lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, những dữ liệu này sẽ góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nâng cao khả năng xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kỳ vọng việc tiếp tục kết nối nguồn tư liệu quốc tế với thông tin từ nhân chứng trong nước sẽ tạo thêm cơ sở cho quá trình tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.