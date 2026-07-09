Quân đội gấp rút mở rộng rãnh mộ tìm hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Bác sĩ Trần Văn Bản (ở giữa), nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình cũ, người dành hơn 30 năm tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, không giấu được xúc động khi biết lực lượng quy tập đã quy tập được các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. “Anh em báo tin cho nhau liên tục. Ai cũng mừng. Có người rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có hy vọng tìm được đồng đội. Nhiều hài cốt nằm dưới nền đất ngập nước suốt nhiều năm nhưng khi đưa lên vẫn còn khá nguyên vẹn. Tôi chỉ mong tìm được thêm nhiều hài cốt và còn giữ được nguyên trạng để thuận lợi cho việc xác minh danh tính”, ông Bản chia sẻ.