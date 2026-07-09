Quân đội gấp rút mở rộng rãnh mộ tìm hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

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Sáng 9/7, sau 4 ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục mở rộng khu vực khai quật nhằm tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Động thái này được thực hiện sau khi khu vực rãnh mộ đầu tiên ghi nhận nhiều kết quả.
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Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, rãnh mộ đang khai quật có chiều dài khoảng 25 m. Bề rộng hiện tại được mở rộng thêm khoảng 2 m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
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Công tác rà mìn được thực hiện khẩn trương trong buổi sáng 9/7.
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Bên cạnh đó, máy móc cùng lực lượng chuyên trách tiếp tục bóc mặt đường nhựa và lớp đất mặt. Công tác đào tay bằng xẻng, thực hiện theo từng lớp mỏng. Mỗi dấu hiệu bất thường đều được kiểm tra thủ công. Quá trình cất bốc được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm nguyên trạng các vị trí phát hiện
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Bác sĩ Trần Văn Bản (ở giữa), nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình cũ, người dành hơn 30 năm tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, không giấu được xúc động khi biết lực lượng quy tập đã quy tập được các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. “Anh em báo tin cho nhau liên tục. Ai cũng mừng. Có người rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có hy vọng tìm được đồng đội. Nhiều hài cốt nằm dưới nền đất ngập nước suốt nhiều năm nhưng khi đưa lên vẫn còn khá nguyên vẹn. Tôi chỉ mong tìm được thêm nhiều hài cốt và còn giữ được nguyên trạng để thuận lợi cho việc xác minh danh tính”, ông Bản chia sẻ.
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Đến nay, lực lượng quy tập đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực A, phía sau Nhà Truyền thống. Một số hài cốt được phát hiện cùng tăng, võng và nhiều di vật. Một trường hợp đã bước đầu xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ cuốn sổ có ghi tên ông. Các hài cốt sau khi cất bốc đều được đưa về khu vực bảo quản để phục vụ giám định và xác định danh tính.
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Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (bên phải), Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác khai quật được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn. Hiện trường được tách bóc từng lớp đất để bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.
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Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cũng đã điều động 20 cán bộ từ Đội K70, K71, K72 và K73, những lực lượng chuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7, với kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại các chiến trường cũ và ở Campuchia đến công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng được bổ sung cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng và Đội K lâm thời của Bộ Tư lệnh TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng phạm vi tìm kiếm.
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Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang phụ trách tìm kiếm chiến sĩ hy sinh, mất tin, mất tích tại chiến trường Campuchia, khu vực giáp biên giới Tây Ninh thì nhận được lệnh Bộ Tư lệnh điều động đến hỗ trợ công tác quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Thượng tá Cường, dù điều kiện thực địa giữa Campuchia và TP.HCM có nhiều khác biệt, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm vẫn được vận dụng hiệu quả. Lực lượng Đội K nhận diện sự thay đổi của từng lớp địa tầng, quan sát màu đất, dấu vết xáo trộn và chuyển sang đào thủ công khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt hoặc di vật để tránh gây ảnh hưởng đến hiện trường
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Lực lượng quy tập sắp xếp những bộ tiểu quách, chờ "đón" hài cốt của những liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
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Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết khu vực công viên Lê Thị Riêng từng là nghĩa trang Đô Thành trước cũ. Nhiều nguồn tư liệu, bản đồ quân sự, không ảnh cùng lời kể của nhân chứng đều cho thấy nơi đây có các rãnh chôn tập thể những chiến sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Kết quả khảo sát địa vật lý và khai quật thực tế đang từng bước củng cố các nhận định này.
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Trong thời gian tới, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật theo diễn biến thực địa. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục với sự tham gia của các đội quy tập, chuyên gia khảo cổ, lực lượng pháp y và cán bộ kỹ thuật.
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Mục tiêu là tìm kiếm đầy đủ các hài cốt còn nằm lại dưới lòng đất. Đồng thời, các đơn vị sẽ thu thập mẫu ADN và đối chiếu thông tin để sớm xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau gần sáu thập kỷ chờ đợi.