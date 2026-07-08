Đội K73 kêu gọi tìm thân nhân cho 168 liệt sĩ từ Campuchia

Sau 25 năm theo đuổi nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K73 đưa 168 hài cốt liệt sĩ đã được xác định danh tính về với Tổ quốc.

Đội K73 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 8/7, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị đang kêu gọi các gia đình có người thân hy sinh, mất tin, mất tích tại chiến trường Campuchia phối hợp cung cấp thông tin để xác minh nhân thân của 168 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Theo Thượng tá Hùng Cường, con số trên được Đội K73 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hiện diện tại chiến trường tỉnh Svay Riêng, đông nam Campuchia, tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh, từ năm 2001 đến tháng 6/2026, trong đó, phần lớn hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

"Nhiều chiến sĩ đã xác định được tên, đơn vị, cấp bậc và họ tên, chúng tôi mong muốn thân nhân các liệt sĩ từng chiến đấu, công tác hoặc hy sinh tại Campuchia, đặc biệt trong các giai đoạn chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, chủ động liên hệ để cung cấp thông tin tìm được thân nhân, đưa các anh về với đất mẹ", ông Cường cho hay.

Phía Campuchia trao trả hài cốt liệt sĩ Việt Nam cho đội K73.

Theo đơn vị, những tư liệu như tên tuổi, quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ, thời điểm mất liên lạc, thư từ, nhật ký, hình ảnh, giấy báo tử hoặc các kỷ vật liên quan đều có thể trở thành căn cứ quan trọng phục vụ công tác đối chiếu, xác minh.

Ngược lại, việc tiếp nhận thông tin từ gia đình sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và thực hiện giám định ADN khi cần thiết. Đây là cơ sở để từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính.

Ông Cường cho biết thêm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia vẫn đang được Đội K73 duy trì tại thành phố Battambong và Bailin, chủ yếu là trận đánh Pol Pot diễn ra vào cuối năm 1978.