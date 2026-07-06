Cận cảnh hiện vật giá trị xác định danh tính liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng bước đầu quy tập được 9 hài cốt và phát hiện nhiều hiện vật bao gồm giấy tờ, quân trang và vũ khí còn nguyên vẹn sau gần 60 năm.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành đào tìm tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống sáng 6/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Đến tối 6/7, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt cùng nhiều di vật trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong đó, nhiều hiện vật quân dụng và vật dụng cá nhân được phát hiện trong tình trạng còn tương đối nguyên vẹn, mang giá trị đặc biệt đối với công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Thông tin được Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, chia sẻ tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra cùng ngày.

Nhiều hiện vật còn nguyên vẹn

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được xác định là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt là trận đánh khu vực cầu Chữ Y.

Sau quá trình thăm dò bằng radar xuyên đất và phân tích địa tầng để xác định vị trí nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng chức năng bắt đầu đào khảo sát từ ngày 23/6.

Rãnh khai quật rộng khoảng 3 m, dài 10 m và sâu gần 3 m. Sau khi hút cạn nước và mở rộng phạm vi đào, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều hài cốt nằm xếp thành nhiều lớp dưới lòng đất.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (đầu tiên, từ phải sang) cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (thứ 3 từ phải sang), Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiểm tra, chỉ đạo tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền Phong.

Hiện trường còn ghi nhận 3 khẩu súng, nhiều viên đạn, hộp tiếp đạn, cưa tay, tăng võng, túi quân trang cùng nhiều giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu nằm cạnh hài cốt.

Một số tài liệu giấy vẫn còn giữ được nội dung quan trọng sau gần 6 thập kỷ. Trong đó, có quyết định điều động của đơn vị được tìm thấy cùng một hài cốt liệt sĩ. Tài liệu này cho thấy người hy sinh giữ cương vị Trung đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số giấy tờ khác đã hư hỏng theo thời gian. Những tài liệu này đang được chuyển đến cơ quan chuyên môn và bảo tàng để phục chế, với kỳ vọng có thể khôi phục thông tin phục vụ công tác nhận dạng.

Cuốn sổ tay và băng đạn được tìm thấy dưới rãnh mộ ở khu A trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thêm hy vọng tìm danh tính các liệt sĩ

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, chính những hiện vật được tìm thấy cùng hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng đã trở thành căn cứ quan trọng để lực lượng chức năng xác định đây là các chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam hy sinh trong chiến đấu.

Qua các di vật và tài liệu đối chiếu bước đầu, ngày 6/7, cơ quan chức năng xác định có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.

Sau khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, gia đình thân nhân liệt sĩ đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thành phố đã trực tiếp đến thăm, làm việc với gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm xác minh, đối chiếu thông tin theo quy định.

Hiện công tác xác minh danh tính liệt sĩ vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện trên cơ sở hồ sơ, di vật và các nguồn thông tin liên quan.

Một số di vật được phát hiện trong đợt khai quật cuối tháng 6. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết việc xác định được danh tính liệt sĩ đầu tiên mở ra triển vọng nhận diện thêm nhiều hài cốt còn lại. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các cơ quan báo chí để công bố thông tin, hỗ trợ tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ.

Kết quả khai quật bước đầu cũng củng cố thêm cơ sở khoa học đối với các tư liệu lịch sử về những rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Qua khảo sát thực tế, lực lượng chức năng nhận định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, xác định các rãnh mộ còn lại và đẩy mạnh công tác phục chế hiện vật, giải mã tài liệu, xác minh danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm nằm lại chiến trường.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).