Có người liên hệ nhận thân nhân với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962

Chính quyền xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) cho biết đã nhận thông tin về thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên do có người dân liên hệ báo tình hình.

Một số di vật được tìm thấy ở rãnh mộ, trong đó có cuốn sổ ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Chiều 6/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cho biết sáng cùng ngày, địa phương nhận được tin báo từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) về việc thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) phù hợp với thông tin về liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Theo ông Lo, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan để xác minh, đối chiếu hồ sơ, đồng thời hỗ trợ các thủ tục cần thiết để kết nối với đơn vị đang lưu giữ di vật của liệt sĩ.

"Chúng tôi đang phối hợp xác minh, hoàn thiện thông tin để hỗ trợ gia trong thời gian sớm nhất", ông Lo cho biết.

Mong đón anh về sau 60 năm

Sáng cùng ngày, ông Huỳnh Văn Mười, người nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết đang ngồi ở nhà thì đọc được thông tin trên Internet về việc tìm thấy di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An - khi khai quật rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng.

Ông Mười có anh trai tên Huỳnh Văn Quên, hy sinh tại TP.HCM trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Gia đình ông đã liên hệ với UBND xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh và đang chuẩn bị thu xếp lên TP.HCM để xác minh nhân thân.

Theo lời kể của ông Mười, anh trai ông tham gia cách mạng từ năm 1962 rồi rời quê hương đi chiến đấu. Kể từ đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc.

Ông Huỳnh Văn Mười, người nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đang sắp xếp công việc để lên TP.HCM xác minh thân nhân. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Mười cho biết khi anh trai lên đường nhập ngũ, ông mới khoảng 2 tuổi. Vì còn quá nhỏ, ký ức về người anh cả gần như không còn rõ nét, chỉ được nghe cha mẹ và các anh chị kể lại qua nhiều năm.

Suốt nhiều thập kỷ, người thân vẫn mong mỏi một ngày có thể biết được tung tích của ông, dù chỉ là một thông tin nhỏ.

Trước đó, sáng 6/7, trong buổi Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết đã phát hiện 7 bộ hài cốt cùng một số di vật, trong đó bao gồm một cuốn sổ đã phai màu.

Dù nằm yên dưới lòng đất suốt nhiều năm, tờ giấy chứa một số thông tin quan trọng bao gồm: "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định".

Đây được xem là manh mối quan trọng đầu tiên giúp xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, hy sinh trong trận đánh năm 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết thông qua rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đưa hài cốt tìm thấy sáng 6/7 đến khu vực quy tập, chuẩn bị an vị trong linh cữu. Ảnh: Duy Hiệu.