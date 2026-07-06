Tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962

Mẩu giấy ghi tên "đồng chí Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962" được tìm thấy cùng 7 bộ hài cốt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 6/7, giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện di vật trong 7 bộ hài cốt vừa tìm thấy.

Dù đã bị hư hỏng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, tờ giấy chứa một số thông tin quan trọng bao gồm: "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định".

Đây được xem là manh mối quan trọng đầu tiên giúp xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, hy sinh trong trận đánh năm 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết thông qua rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Ngay sau đó, Quân khu 7 đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương liên quan để rà soát hồ sơ, tìm quê quán, thân nhân liệt sĩ.

Lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của đồng chí Huỳnh Văn Quên. Những người từng công tác tại đơn vị 962 hoặc biết thông tin về liệt sĩ được đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp đối chiếu hồ sơ, góp phần xác định chính xác danh tính.

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường tiến hành lấy mẫu sinh phẩm, phân loại hài cốt, di vật. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, sau nhiều ngày khảo sát và đào thăm dò tại khu vực phía sau bia tưởng niệm trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m tại điểm A, phía sau Nhà truyền thống, bước đầu quy tập được 7 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng của bộ đội và các hiện vật phục vụ công tác nhận dạng.

Khu vực này được xác định là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đợt chiến đấu trên địa bàn TP.HCM vào Tết Mậu Thân năm 1968.

Việc tìm được mẩu giấy ghi tên đồng chí Huỳnh Văn Quên mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ mở ra hy vọng xác định danh tính cho một liệt sĩ mà còn có thể trở thành đầu mối giúp làm sáng tỏ thông tin của những chiến sĩ khác cùng đơn vị. Công tác tìm kiếm, quy tập và giám định vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với mục tiêu trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình sau gần sáu thập kỷ.