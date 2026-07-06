Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là mệnh lệnh từ trái tim, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bằng mọi giá đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (tên gọi khác là nghĩa địa Chí Hòa) cũ.

Trước khi diễn ra buổi Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt sâu sắc; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Thủ tướng khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng công tác chăm lo người có công, xem đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì nền độc lập, thống nhất đất nước.

Theo Thủ tướng, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân.

"Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân đã nhiều năm kiên trì thu thập tư liệu, đối chiếu hồ sơ, cung cấp thông tin quý giá phục vụ công tác tìm kiếm. Theo Thủ tướng, chính những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần thắp sáng hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt sâu sắc.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt các yêu cầu sau:

Thứ nhất, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ. TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thứ hai, từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã nguyện hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ làm hết sức mình để tiếp nối sự hy sinh ấy bằng những hành động thiết thực, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TP.HCM cùng các lực lượng tham gia sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải mã thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ không chỉ tại Công viên Lê Thị Riêng mà trên phạm vi cả nước.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin, tư liệu, ký ức và những manh mối còn lưu giữ để mở thêm những con đường tìm kiếm, góp phần đưa nhiều liệt sĩ hơn nữa trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ chờ đợi.