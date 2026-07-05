Phó Thủ tướng kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

Chiều 5/7, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Sau khi kiểm tra khu vực tổ chức buổi lễ, phương án đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục công việc.

Trong đó, phải phối hợp chặt chẽ bảo đảm lễ triển khai được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại khu vực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thu Giang VGP.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m; bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều mẫu xương vụn tại khu vực A của Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là kết quả quan trọng, tuy nhiên mới là bước khởi đầu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Từ kết quả ban đầu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cả nước trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban chỉ đạo 515 TP.HCM, việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đồng thời đẩy mạnh cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn Thành phố.