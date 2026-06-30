Động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 30/6, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia), làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tham gia đón đoàn có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại hiện trường, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực triển khai nhiệm vụ và nghe báo cáo tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác khảo sát tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình chuyên môn. Các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật để khảo sát, khoanh vùng những vị trí nghi có nơi chôn cất liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn do thời tiết bất lợi, khối lượng công việc lớn và hiện trạng khu vực đã thay đổi nhiều sau hàng chục năm. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện trường và kiên trì rà soát từng dấu vết, từng nguồn thông tin với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dữ liệu nào phục vụ công tác quy tập.

Qua kiểm tra thực tế, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Ông cũng đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM trong việc phối hợp tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp sáng 30/6.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ông yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan. Các lực lượng cần tiếp tục rà soát nguồn tư liệu, hồ sơ lưu trữ và gặp gỡ nhân chứng lịch sử để xác định chính xác khu vực tìm kiếm.

Thượng tướng Lê Quang Minh cũng lưu ý quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn. Đồng thời, các đơn vị cần kiên trì, thận trọng trong từng khâu triển khai, làm tốt công tác tư tưởng để động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã thăm hỏi, trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.