TP.HCM tổ chức lễ kỳ siêu các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, sẽ trực tiếp chủ trì các nghi lễ quan trọng trong ngày 13-14/6.

Hơn 5.000 bông hoa được chuẩn bị để phục vụ công tác thiết trí hoa lễ. Ảnh: Mẫn Đạt.

Một ngày trước khi diễn ra Lễ tưởng niệm - kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh, công tác chuẩn bị tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đang được gấp rút hoàn thiện.

Các hạng mục trang trí, nghi lễ, âm thanh, ánh sáng và không gian hành lễ đã bước vào giai đoạn cuối, sẵn sàng cho sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức trong hai ngày 13 và 14/6 (nhằm ngày 28 và 29/4 năm Bính Ngọ).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện chùa Định Thành cho biết Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, sẽ trực tiếp chủ trì các nghi lễ quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về nghi lễ, hậu cần và cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất.

Ảnh chụp Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ trên cao. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Ban tổ chức, lễ kỳ siêu được thực hiện nhằm tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình sẽ bắt đầu từ chiều 13/6 với nghi thức khai kinh Địa Tạng. Ngày 14/6 diễn ra các nghi lễ chính, trong đó có lễ tưởng niệm anh linh các liệt sĩ. Vào lúc 13h30 cùng ngày sẽ diễn ra nghi thức đăng đàn chẩn tế.

Đơn vị phụ trách thiết trí hoa lễ cho biết hơn 5.000 cành hoa cúc các loại như cúc mẫu đơn, cúc đại đóa, cúc kim cương... được chuẩn bị để trang trí khu vực tổ chức. Hoa được bố trí tại các điểm trọng tâm gồm nhà truyền thống, nhà ghi danh, tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, bia tưởng niệm, điểm hành lễ và khu vực đàn Chẩn tế.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM) đang trở thành tâm điểm của chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nơi đây vốn là nghĩa địa Chí Hòa trước năm 1975 và được nhiều nhân chứng, tài liệu lịch sử xác định có thể tồn tại các hố chôn tập thể. Bước ngoặt của quá trình tìm kiếm xuất hiện từ giai đoạn 2016-2017, khi các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều bức ảnh chiến tranh lưu trữ ở nước ngoài. Đặc biệt, một bức ảnh màu do hãng tin AP chụp ngày 12/2/1968 cho thấy tại nghĩa địa Chí Hòa khi đó có ít nhất 3 rãnh chôn tập thể. Từ manh mối này, các cơ quan chức năng đã đối chiếu không ảnh, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh hiện đại cùng lời kể của nhân chứng. Công nghệ radar xuyên đất (GPR) cũng được sử dụng để phát hiện các cấu trúc bất thường dưới lòng đất. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã khoanh vùng 3 khu vực nghi là rãnh mộ tập thể trong công viên, nằm gần nhà truyền thống, khu trò chơi thiếu nhi và khu hồ câu cá. Các chuyên gia nhận định sơ bộ những vị trí này có thể liên quan đến khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, đây mới là các đánh giá ban đầu. Vị trí chính xác, quy mô và số lượng hài cốt chỉ có thể được xác nhận sau các đợt thăm dò, khai quật và giám định theo quy trình khoa học trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.