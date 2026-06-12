Căn nhà lưu ký ức về những cảm tử quân của Biệt động Sài Gòn

Căn nhà số 145 Trần Quang Khải (phường Tân Định) lặng lẽ lưu giữ những ký ức đặc biệt về Biệt động Sài Gòn - Gia Định, lực lượng có những đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nơi đây từng là nghiệp đoàn Ngọc Quế (cơ sở bí mật của lực lượng). Hiện tại, bảo tàng đang đón nhận đông đảo sự quan tâm trở lại sau thông báo của Bộ Tư Lệnh TP.HCM vào cuối tháng 5 về việc tìm kiếm nhân chứng liên quan đến các bức ảnh chôn cất chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng) và Nghĩa địa Chợ Quán. Ảnh: Linh Huỳnh.