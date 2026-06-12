Căn nhà lưu ký ức về những cảm tử quân của Biệt động Sài Gòn

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Căn nhà số 145 Trần Quang Khải (phường Tân Định) lặng lẽ lưu giữ những ký ức đặc biệt về Biệt động Sài Gòn - Gia Định, lực lượng có những đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nơi đây từng là nghiệp đoàn Ngọc Quế (cơ sở bí mật của lực lượng). Hiện tại, bảo tàng đang đón nhận đông đảo sự quan tâm trở lại sau thông báo của Bộ Tư Lệnh TP.HCM vào cuối tháng 5 về việc tìm kiếm nhân chứng liên quan đến các bức ảnh chôn cất chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng) và Nghĩa địa Chợ Quán. Ảnh: Linh Huỳnh.
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Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nơi đây vẫn còn những hiện vật, tài liệu và câu chuyện về những trận đánh ác liệt vào Tết Mậu Thân. Sự kiện khiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nằm lại nghĩa trang Đô Thành cũ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, cho biết bảo tàng được hình thành từ mong muốn lưu giữ lịch sử của lực lượng biệt động, đồng thời tri ân những đồng đội đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu ác liệt. Ảnh: Linh Huỳnh.
Theo ông Độ, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định ra đời từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp và hoàn thành nhiệm vụ sau Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng đã đồng loạt tấn công các mục tiêu trọng yếu của chính quyền Sài Gòn, góp phần lập nên những chiến công quân dân Miền Nam, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.
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"Là đơn vị tinh nhuệ của Quân khu Sài Gòn - Gia Định (nay là Bộ Tư lệnh TP.HCM), đội biệt động được Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị tấn công vào các mục tiêu trọng điểm, đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong sự kiện Tết Mậu Thân. Đó là các mục tiêu: Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát, Khám Chí Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân và Đại sứ quán Mỹ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh", ông Độ nói. Ảnh: Phương Lâm.
Không gian trưng bày chính của bảo tàng nằm trên tầng hai. Tại đây, hàng trăm hiện vật, tư liệu được sắp xếp theo từng chủ đề, tái hiện chặng đường chiến đấu của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Nổi bật là bức tường tri ân khắc ghi tên những chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Nhiều kỷ vật gắn với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - người hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc doanh nhân Mai Hồng Quế. Ảnh: Phương Lâm.
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Chiếc xe máy Lambretta J50 đời 1966 từng được các chiến sĩ biệt động sử dụng để di chuyển, đưa đón cán bộ và chuyển tài liệu bí mật trước năm 1975. Ảnh: Phương Lâm.
Một số hiện vật còn lưu trữ tại bảo tàng. Ảnh: Phương Lâm.
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Khu vực ban công tầng ba được cải tạo thành vườn cây đón gió tự nhiên. Ảnh: Phương Lâm.
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Ông Độ cho biết thêm năm 2026 Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành thủ tục công nhận liệt sĩ cho 49 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Đồng thời, đơn vị phối hợp xây dựng và khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tuy nhiên, niềm mong mỏi lớn nhất hiện nay vẫn là tìm được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa. Ảnh: Phương Lâm.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.