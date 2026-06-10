Quân khu 7 điều đội K từ Campuchia hỗ trợ tại công viên Lê Thị Riêng

Sau khi xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Quân khu 7 đang chuẩn bị các bước khảo sát, phân tích địa tầng trước khi triển khai tìm kiếm.

Một trong ba bức ảnh quan trọng trong công cuộc nghiên cứu xác định vị trí khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng). Ảnh tư liệu: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 dự kiến huy động các đội K - lực lượng chuyên trách khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia - tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Thông tin được Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về các mộ tập thể liệt sĩ được cho là an táng tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa cũ ngày 8/6.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định TP.HCM là địa bàn trọng điểm trong kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây từng là chiến trường đô thị ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

"Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM là danh dự, là mệnh lệnh từ trái tim đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Buổi hội thảo do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì. Ảnh: Hoài Bảo.

Qua khảo sát bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng xác định 3 khu vực trọng điểm cần tập trung nghiên cứu, tìm kiếm với diện tích khoảng 1.200 m2, 500 m2 và 800 m2.

Tuy nhiên, sau gần 60 năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã thay đổi hoàn toàn. Nơi từng là nghĩa địa nay đã trở thành công viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân. Vì vậy, quá trình tìm kiếm, quy tập phải được tiến hành thận trọng, khoa học, khách quan và bảo đảm độ chính xác cao, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của công viên cũng như đời sống người dân.

Về thời điểm triển khai, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề xuất thực hiện công tác quy tập vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trước khi tiến hành khai quật, lực lượng chức năng cần thời gian khảo sát hiện trường bằng các phương pháp chuyên môn như phân tích địa tầng, xác định vật lý địa chất và sử dụng radar xuyên đất. Dự kiến quá trình khảo sát kéo dài từ 1-3 ngày, sau đó cần thêm khoảng 7-10 ngày để tổng hợp, phân tích dữ liệu và xây dựng phương án thực hiện.

"Bởi đây là khu vực trung tâm TP.HCM nên không thể vừa khảo sát vừa đào tìm như ở rừng núi hay nương rẫy. Mọi bước triển khai đều phải được tính toán kỹ lưỡng", ông nói.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng hiện là điểm sinh hoạt, vui chơi của người dân trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Một lý do khác là vào thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, các đội K của Quân khu 7 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia sẽ hoàn thành đợt công tác và trở về nước. Quân khu dự kiến huy động lực lượng này phối hợp cùng các đơn vị của TP.HCM để tổ chức tìm kiếm, quy tập một cách bài bản và hiệu quả hơn.

Cũng tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin sai lệch liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo ông, một số tài khoản mạng xã hội và YouTube đã đăng tải các nội dung thiếu kiểm chứng nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, video không có thật, gây nhiễu loạn thông tin và làm phát sinh nhiều khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, qua đó góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.