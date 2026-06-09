Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng có ít nhất 3 rãnh mộ, 900 hài cốt

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Nằm giữa những tuyến đường đông đúc của TP.HCM, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng lâu nay là điểm vui chơi, tập thể dục quen thuộc của người dân. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách tìm đến không gian xanh rộng khoảng 8 ha này để nghỉ ngơi, thư giãn giữa nhịp sống đô thị.
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Trước khi trở thành công viên, khu đất này từng là nghĩa địa Chí Hòa, hay còn gọi là nghĩa trang Đô Thành, một trong những nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn xưa. Khu vực sảnh công viên Lê Thị Riêng ngày nay từng là nơi phát hiện phần mộ của cố Tổng Bí thư Trần Phú vào năm 1999, sau 68 năm ông hy sinh. Để ghi nhớ sự kiện này, một bia tưởng niệm đã được đặt tại đây.
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Những ngày gần đây, công viên thu hút sự chú ý khi trở thành địa điểm liên quan đến quá trình xác minh vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
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Theo các nhà nghiên cứu, nhiều tư liệu lịch sử được thu thập trong thời gian qua đã mở thêm hướng tiếp cận mới cho quá trình tìm kiếm. Trong đó, những bức ảnh chụp tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa vào năm 1968 được xem là nguồn dữ liệu quan trọng.
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Một trong những đối tượng đặc trưng đáng chú ý là tháp nước xuất hiện trong ảnh tư liệu. Công trình này hiện vẫn tồn tại và trở thành cơ sở giúp khoanh vùng các khu vực nghi có hố chôn tập thể. Vị trí được cho là nơi người chụp bức ảnh năm 1968 đứng quay lưng về phía đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Ảnh tư liệu: Bộ Tư lệnh TP.HCM.
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Hiện khu vực trước cổng chính Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đang được rào chắn để thi công nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
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Khu vực cây xanh nằm gần nhà truyền thống và bia tưởng niệm các liệt sĩ được cho là một trong những vị trí nghi có hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh.
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Những nhân chứng từng sống gần nghĩa trang Đô Thành tham gia cung cấp thông tin tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) sáng 8/6. Dù thời gian đã trôi qua gần 60 năm, nhiều người vẫn nhớ những đoàn xe chở thi thể ra vào khu vực này trong những ngày chiến sự ác liệt.
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Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được đưa vào sử dụng từ năm 1983 trên nền khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ. Công viên nằm giữa các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Nằm giữa công viên là hồ nước nhân tạo có thiết kế uốn cong, tạo điểm nhấn cho không gian xanh rộng. Khu vực này hiện thu hút nhiều người dân tham gia dịch vụ câu cá giải trí vào mỗi ngày.
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Buổi sáng, dưới những hàng cây cổ thụ luôn nhộn nhịp người tập thể dục. Cuộc sống bình yên hiện tại tạo nên sự tương phản với những câu chuyện lịch sử vẫn đang được tìm lại dưới lớp đất của công viên.
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Khu vui chơi trẻ em, hồ nước và những bãi cỏ rộng là hình ảnh quen thuộc của Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay. Không gian xanh này đã trở thành một phần đời sống của nhiều thế hệ người dân thành phố.
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Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng vẫn đông người đến vui chơi và giải trí. Nhưng dưới không gian xanh bình yên ấy, hành trình lần theo dấu tích năm 1968 vẫn đang tiếp diễn, với mong muốn tìm lại những người đã ngã xuống và hoàn thiện thêm những trang lịch sử còn dang dở.
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), nhóm nghiên cứu đã đối chiếu nhiều nguồn tư liệu gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, không ảnh của Mỹ và Pháp, bản đồ Sài Gòn trước năm 1975 cùng các tài liệu lịch sử liên quan. Kết hợp phân tích tư liệu với công nghệ radar xuyên đất, bước đầu xác định được 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng), với khoảng 900 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. Trong khi đó, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nhận định quy mô thực tế có thể lớn hơn, với khả năng tồn tại ít nhất 5 rãnh mộ tập thể trong khu vực.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.