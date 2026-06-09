Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng có ít nhất 3 rãnh mộ, 900 hài cốt

Trước khi trở thành công viên, khu đất này từng là nghĩa địa Chí Hòa, hay còn gọi là nghĩa trang Đô Thành, một trong những nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn xưa. Khu vực sảnh công viên Lê Thị Riêng ngày nay từng là nơi phát hiện phần mộ của cố Tổng Bí thư Trần Phú vào năm 1999, sau 68 năm ông hy sinh. Để ghi nhớ sự kiện này, một bia tưởng niệm đã được đặt tại đây.