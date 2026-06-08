Phó thủ tướng tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

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Sáng 8/6, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP.HCM do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) - làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
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Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi cùng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner về quá trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng).
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Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
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Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.
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Ngay sau nghi lễ tưởng niệm, Phó thủ tướng cùng đoàn đại biểu tham dự Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực này, được tổ chức tại trụ sở UBND TP.HCM.
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Hội thảo nhằm làm rõ các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, từ đó phối hợp khảo sát, tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đã ngã xuống tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là kết quả sau nhiều tháng rà soát, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu lịch sử và các hội cựu chiến binh.
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Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo sáng 8/6. Tham gia điều hành hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 quốc gia - và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
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Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng nhận định cả nước đang bước vào cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Chiến dịch không chỉ chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ về với quê hương, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.
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