Phó thủ tướng tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng nhận định cả nước đang bước vào cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Chiến dịch không chỉ chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ về với quê hương, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.